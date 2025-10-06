Los vecinos de la Malvarrosa salen de nuevo a la calle

Como cada 7 de octubre desde hace 34 años, la asociación de vecinos Malvarrosa ha convocado una concentración junto a las Casitas Rosa, zona conflictiva ... por la constante venta de droga. La cita será este martes, a las 19.30 horas, en las conocidas como 'Cuatro esquinas', entre la calle San Juan de Dios y la avenida Malvarrosa.

Por un lado, se concentrarán en esta fecha significativa «para recordar que hace 34 añose, otra manifetsación, recibimos una carga policial y se trata de hacer memoria histórica. Por otro lado, salimos porque continua el problema de la droga en nuestras calles y porque no sabemos qué alcance tienen los derribos anunciados por el Ayuntamiento de Valencia, ya que no han contado con nosotros», indican Pau Diaz y Agustín Abarca.

Los vecinos recuerdan que en el debate del Estado de la Ciudad del pasado mes de septiembre «la alcaldesa dijo que iban a hacer derribos en las Casitas Rosa, pero ni hemos participado en el proceso ni sabemos si cuando hablan de derribos son todos los bloques o algunos y se está creando gran incertidumbre en la zona».

Según estos portavoces vecinales, «nos preocuparía si se hacen derribos porque sí y construyen y se quede únicamente en una oportunidad especulativa. Tenemos que asegurarnos que a los que son dueños de pisos en las Casitas Rosa se les dan soluciones habitacionales o saber si se quedan y ver qué bloques se tiran, porque a lo mejor los que dan a la calle Gran Canarias o a la avenida Malvarrosa se podrían dejar. En definitiva, queremos participar de algo que nos afecta directamente», añaden.

También explican que «hubiera sido una cortería saber cuál es el proyecto que tiene en mente el Ayuntamiento antes de que se hiciera un anuncio general de derribos sin aclarar a qué escala porque crea incertidumbre y la gente sólo hace que preguntarnos si les van a tirar de las casas y otros que querían comprar en esa zona ahora no saben qué hacer».

De igual modo, quieren saber después de tantos meses de estudios municipales, «qué planes tienen para las Casitas Rosa y que en las decisiones se nos haga partícipes a la entidad vecinal. también exigimos vivienda pública asequible para el barrio y decimos 'no' a la turistificación».