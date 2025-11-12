Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Abascal, a Feijóo: «¿Podrá comprometerse su candidato en Valencia a pedir presas y diques sin miedo a que le llamen negacionista?»
Incendio de una casa en reformas del Cabanyal. AVV Cabanyal-Canyamelar

Los vecinos del Cabanyal denuncian la venta de droga y degradación en la calle Pescadores y Progreso

Afirman que hay varias obras de edificios en el barrio donde los obreros malviven dentro, arman escándalos y exigen inspecciones| Critican la proliferación de personas drogodependientes durmiendo en la vía pública

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:40

Comenta

Una casa en obras de la calle Pescadores sufrió en la madrugada del lunes un incendio que requirió la presencia de los Bomberos para sofocarlo. ... Esta es una de las gotas que está colmando el vaso de la paciencia de los vecinos del Cabanyal, ya que denuncian que el trapicheo de droga, la inseguridad y la presencia de gente dependiente durmiendo en colchones en plena calle es constante.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un delincuente de Massamagrell muere tras recibir una paliza por agredir a su pareja
  2. 2 Los Javis se separan tras trece años de relación
  3. 3 Absueltos de violar a dos menores en Valencia por la cláusula de Romeo y Julieta
  4. 4 El local de moda en Valencia donde las estrellas de Los40 Music Awards tuvieron una fiesta privada
  5. 5

    El silencio agónico de Jorge Suárez, el cerebro de la gestión de la dana que lleva un año sin declarar
  6. 6 Confiesa que acuchilló a su compañero de trabajo en Mercavalencia harto de insultos y discusiones
  7. 7 Comprobar resultados del Sorteo 11 del 11 de la ONCE: doce premios millonarios
  8. 8

    Feijóo comunica a Pérez Llorca que será el candidato del PP a la investidura como president de la Generalitat
  9. 9 La localidad valenciana donde Messi y su Argentina se concentran en este parón de selecciones: un resort de lujo
  10. 10

    Mazón arremete contra el Gobierno por la dana, pero evita aclarar los horarios en el Ventorro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los vecinos del Cabanyal denuncian la venta de droga y degradación en la calle Pescadores y Progreso

Los vecinos del Cabanyal denuncian la venta de droga y degradación en la calle Pescadores y Progreso