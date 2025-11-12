Los vecinos del Cabanyal denuncian la venta de droga y degradación en la calle Pescadores y Progreso

Una casa en obras de la calle Pescadores sufrió en la madrugada del lunes un incendio que requirió la presencia de los Bomberos para sofocarlo. ... Esta es una de las gotas que está colmando el vaso de la paciencia de los vecinos del Cabanyal, ya que denuncian que el trapicheo de droga, la inseguridad y la presencia de gente dependiente durmiendo en colchones en plena calle es constante.

En el caso de la casa siniestrada, desde la entidad vecinal explican que «los vecinos que viven en la zona nos han comentado que llevan tiempo viendo cómo se permite que un vagabundo guarde dentro de estas obras un colchón, se han visto jeringuillas en el interior y en ocasiones acceden niños al interior, con el peligro que supone».

El residente en las inmediaciones de esta vivienda que ha transmitido el problema a la entidad vecinal Cabanyal-Canyamelar añade que «hace un mes y medio antes del incendio ya avisamos a la policía de que había problemas en esa zona de obras. Dejaban guardar un colchón dentro de la obra al vagabundo que se encarga de repartir la droga a las personas drogodependientes. Se drogaban dentro del recinto y había jeringuillas dentro de la obra».

Daños en una casa en obras de la calle Pescadores del Cabanyal. AVV Cabanyal-Canyamelar

Argumentan que este es sólo un ejemplo de lo que pasa en la zona en el día a día. «Es un episodio más y el punto álgido de la evolución negativa que está teniendo la calle Pescadores, conocida desde hace tiempo por la venta de droga», explica un vecino que ha dado traslado del problema a la entidad vecinal.

Desde la asociación vecinal Cabanyal-Canyamelar confirman que están observando cómo se produce a diario «la venta de droga al aire libre, hay reiterados casos de vandalismo y daños en propiedades y hay basura y trastos en la calle que no se recogen durante días», por eso, añaden que el vecindario «hace un llamamiento a las autoridades competentes ya la Policía para que se tomen en serio estos problemas de larga duración y adopten medidas eficaces antes de que la situación se agrave aún más».

Otro problema añadido que están observando es la proliferación de «obras de reforma hasta en edificios enteros donde los obreros están malviviendo dentro de las propias obras, no sabemos en qué condiciones, y se emborrachan, arman escándalo, hay fiestas e incluso han llegado a insultar a vecinos», indica Dani Adell, presidente de la asociación de vecinos.

Intuyen que «en muchos casos serán fondos buitres que están comprando edificios enteros, hay obreros de forma precaria y duermen hasta en las casas en obras».

Y, tal como explica Adelall, «también se ha detectado que con meras declaraciones responsables, como si hicieran sólo reforma de baños o cocinas y están haciendo reformas integrales para apartamentos turísticos. Hemos llamado varias veces a la Policía para que hagan inspecciones para comprobar si los trabajadores están sin contrato».