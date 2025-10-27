Antiguos vecinos o jóvenes con raíces en el barrio, perfil de los primeros visitantes de las casas que se subastan en el Cabanyal

En esta nueva subasta de Plan Cabanyal-Canyamelar sólo son seis las propiedades públicas que se enajenan, pero la lista de gente interesada en visitarlas ... para ver si optan a la puja no para de crecer.

En la primera jornada de puertas abiertas de este lunes han asistido una veintena de personas, entre interesados y acompañantes, pero el plazo para recorrer las tres plantas bajas y tres primeros pisos termina el 21 de noviembre y ya hay una lista de solicitantes de visitas de 260 personas. El pasado viernes era de 188 pero ya ha subido a los 260 interesados.

El recorrido ha comenzado puntualmente a las 9 de la mañana y minutos antes ya se podía comprobar el nerviosismo e ilusión que mostraban los aspirantes a la compra de uno de estos inmuebles.

En este primer día, los asistentes al recorrido eran personas que ya habían vivido en el barrio marinero y querían regresar, jóvenes con raíces familiares en el Cabanyal o que viven junto a Serrería, ya que no hay que olvidar que antiguamente las vías del tren existentes en la zona suponían una barrera de separación de las casas de los antiguos pescadores con Camins al Grau, pero ello no impedía que muchos de los que viven por Serrería, Maderas, Hierros o Alcalde Cano Coloma se sientan igualmente del barrio.

Cabe destacar que como en la subasta se valora el hecho de que los aspirantes hayan sido con anterioridad o sean vecinos del barrio y se premia con 5 puntos, suelen ser menos los extranjeros que optan, si bien estos sí que están comprando propiedades (pero no las públicas) que ofertan particulares del barrio a través de inmobiliarias.

En este el grupo que ha recorrido las seis propiedades públicas se encuentran Aída Martín y Adrián Melgarejo, ella una joven que vive toda la vida en el barrio «y de hecho, la casa de mis padres está en la misma calle que una de las casas que se subasta» y él, de origen murciano, pero que ya lleva diez años viviendo con Aída en el barrio. Ahora viven de alquiler en el Cabanyal, pero quieren echar raíces con casa propia. Nos gusta porque es como un pueblo dentro de la ciudad, está cerca del mar, es una zona tranquila y lo tenemos todo cerca: el mercado, el centro de salud y el paseo«.

Visita a la casa que se subasta en calle de Los Ángeles 22. Jesús Signes

Otro joven detalla que vivía hace años en el barrio, luego se fue a vivir a un pueblo de Teruel «pero ahora necesito volver a Valencia y estoy buscando una casa para vivir con mi hijo», detalla.

Jordi Rubio, de 32 años, también explica que vive en el barrio desde que nació. «Mis padres son de aquí, yo he estado primero con ellos y luego viviendo solo y busco mi primera vivienda en propiedad para empezar un proyecto de vida». Detalla que ha querido asistir a las visitas «porque en teoría se subastan por debajo del precio del mercado, pero hay que ver cuánto precisan de inversión para la reforma».

Juana Fuentes y su marido son vecinos de la calle Francisco Eiximenis, pero han acudido a la cita «porque buscamos una propiedad para mi hija porque está viviendo en Lliria, pero quiere volver al barrio y así la tendríamos justo enfrente de nosotros. Veremos cómo están las pujas y qué dinero hay que gastarse en la reforma».

Entre los jóvenes que viven en la otra parte de Serrería, pero se sienten del Cabanyal está Rubén Peláez. «Me considero del Cabanyal porque aunque viva detrás de Serrería, hago vida y compro en este barrio. Busco una casa para ir a vivir con mis hijos, porque tuve que regresar a casa de mis padres, y nos gustaría poder quedarnos una de las casas que hemos visto con terracita».

Comedor, paellero exterior y gallinero, de la calle de Los Ángeles 22. Jesús Signes/ LP

Vicente del Moral, de 35 años, también vive cerca de Rubén, detrás de Serrería, «pero quiero tener ya mi primera casa en esta parte del Cabanyal. Es ni sueño poder tener una casa independiente y con patio». Eso sí tanto él como su madre reconocen que el barrio estos últimos años ha ido mejorando «pero se necesita seguir actuando para arreglar las casas y dejar en condiciones la zona».

Las seis propiedades que se subastan, en realidad pertenecen a tres casas típicas del Cabanyal, pero en esta ocasión, en lugar de sacarlas a la puja enteras para un sólo adjudicatario, las han dividido en lotes para que puedan llegar más vecinos al barrio y para que los precios no fueran elevados. En cada uno de los tres edificios se subasta por separado la planta baja y el primer piso, ya que cada uno tiene los suficientes metros cuadrados para tener las condiciones de habitabilidad.

Precios de partida

En la calle Los Ángeles 22, la planta baja tiene 155,37 metros cuadrados y antiguamente fue un taller de pintura de coches y todavía se conserva parte de la cabina de pintura. Sale a subasta por 160.000 euros.

La planta superior, de 145,67 metros cuadrados, se queda en 145.000 euros. Todavía se pueden ver en las paredes interiores de la casa pintadas de los antiguos okupas , una guitarra, muebles rotos y una terraza amplia donde todavía se puede ver un antiguo horno paellero y un gallinero.

Propiedad de la calle Francisco Eiximenis 28, en el Cabanyal. LP

Si hubiera salido toda la propiedad junta, arriba y abajo, el precio de salida hubiera sido de 305.000 euros.

En la calle Francisco Eiximenis 28, el bajo es de 133,90 metros cuadrados y el precio de salida es de 135.000 euros. Como recuerda una vecina de la zona, primero fue una casa y luego un almacén de una tiende de verduras y, de hecho, todavía se pueden ver cajas de transportar frutas. Incluso también se han podido restos de bicicletas saqueadas.

En la planta superior sale por 120.000 euros, si bien hay que tener en cuenta que cuenta con poco más de la mitad de metros cuadrados que la de abajo, en concreto 77,13. Las estancias necesitan también una importante reforma, pero está en mejores condiciones que otras casas subastadas con anterioridad, y también cuenta con terraza. Si se hubiera sacado todo el edificio junto, el precio de salida hubiera sido de 255.000 euros.

La tercera propiedad que se fragmenta es en la calle Vidal de Canelles 20. La planta baja tiene 101,03 metros cuadrados y el precio de salida es de 99.000 euros y la planta superior, 85,99 metros cuadrados tiene un precio de salida de 95.000 euros (4.000 euros menos al contar con 15,04 metros cuadrados menos de superficie) y si se hubiera sacado arriba y abajo junto, el punto de partida hubiera sido de 194.000 euros.

Si bien en anteriores subastas los participantes podían presentarse a varias ofertas, pero en caso de quedar mejor puntuados tenían que elegir una única opción, ahora se hace la excepción de poder optar a quedarse arriba y abajo, siempre que coincida con los que tienen más puntos.

Interés creciente

Otro dato destacado es que, por ejemplo, en la subasta de 2023 fueron 14 las casas que se enajenaban y se alcanzó la cifra de 257 ofertas presentadas, ahora como se acaban de iniciar la visita a los inmuebles, no se sabe todavía en cuántas ofertas se traducirá, pero de momento ya queda patente el interés de los asistentes porque hay 260 visitas programadas y puede subir la cifra porque sigue abierta la agenda para recorrer los inmuebles.

Según establecen las bases, cada oferta económica se valorará con 35 puntos y «se tendrán también en cuenta los aspectos sociales de la persona ofertante». De hecho, se valorará con 30 puntos dedicar el inmueble a residencia habitual. Además, circunstancias como ser menor de 35 años, ser vecino o vecina del barrio, o haberlo sido, puntúan con 5 puntos; y también se recogen valoraciones para los mayores de 65 años, las personas con diversidad funcional, y las familias numerosas y monoparentales, entre otros aspectos.