El vecindario de la Malvarrosa clama por un barrio «digno» Proponen un Plan Integral con dos ejes principales: la erradicación del mercado de la droga y la regeneración urbanística y social

B. González Valencia Martes, 7 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

Bajo el lema 'Malvarrosa digna', cerca de 400 vecinos y vecinas han participado en la concentración que, como cada 7 de octubre, vienen celebrando para exigir, como vienen haciendo desde hace más de tres décadas, soluciones ante problemas como el mercado de la droga, la inseguridad, la degradación urbana y viviendas en mal estado.

Así, el vecindario ha cortado la Avenida a la altura de las Casitas Rosas y ha lanzado proclamas recordando a la alcaldesa, María José Catalá, que siguen estando en lucha y que quieren que el Ayuntamiento cuente con ellos para resolver un problema que, hasta ahora, ninguna corporación ha resuelto. Delante de la pancarta, varios menores han portado otra reivindicando parques infantiles limpios para poder jugar.

Durante la concentración se ha leído un manifiesto en el que el vecindario pide un plan integral para todo el barrio, no sólo para las Casitas Rosas, y con su participación. Instan a una solución no sólo urbanística, también social.

No comparten el anuncio realizado por Catalá en el debate del Estado de la Ciudad del derribo de las Casitas. «No lo comprendemos ni lo compartimos. No sabemos si se van a derribar todas o sólo las más insalubres y las que conllevan mayor peligro», se preguntan.

También tienen la incógnita sobre lo que se pretende construir en su lugar. «¿Derruir para construir el qué. Si son pisos para especular o pisos turísticos. Eso tampoco lo queremos. No queremos ni un barrio marginal ni para la turistificación. Hay que encontrar una solución intermedia».

Es por ello que en el manifiesto que ha leído proponen un plan integral con dos ejes principales de actuación. Por un lado, la erradicación total del mercado de la droga. «No basta con contener el problema. Continuaremos colaborando con la Policía Local y Nacional, pero pedimos más medios y un compromiso real».

También exigen una intervención sociosanitaria con talleres de prevención en colegios y la atención y programas específicos para las personas drogodependientes.

Por otro lado, piden la regeneración urbanística y social con la realización de un estudio técnico sobre las Casitas Rosas que dé a conocer el estado de las viviendas y los edificios; los usos actuales y la propiedad de las fincas, así como la situación urbanística de las calles. También se aborde los conflictos de convivencia en los espacios públicos y el realojo de las familias de las viviendas que sean derruidas.

Como han declamado en la concentración, advierten que seguirán luchando: «nosotros no nos rendimos».