Los valencianos apuestan por la movilidad sostenible

La ciudad de Valencia ha ganado en los últimos años entre 18.000 y 20.000 habitantes y eso se traduce en que hay más ... gente desplazándose por las calles y barrios del Cap i Casal. ¿Y qué medios de transporte están creciendo desde entonces?

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha detallado este jueves que «a pesar de que la población este año ha crecido un 2,26% y hasta un 4,19%, si tenemos en cuenta el acumulado de 2023 a 2024, hemos sido capaces de incrementar el uso del transporte público y de la bicicleta, frente al crecimiento que se ha registrado de los usuarios que no son de Valencia, pero que acceden a la ciudad».

Carbonell ha querido dejar claro que haciendo una comparativa del primer semestre de 2025 con el de 2024, «el uso del carril bici ha crecido un 9% y el uso de los autobuses de la EMT ha aumentado un 5,6% y en el periodo de 2024-2023 creció un 16,8%. En definitiva, en 2025, frente al año 2023, el crecimiento de la EMT es del 23,2%».

El edil ha resaltado que crece el uso del transporte público o sostenible entre los residentes de la ciudad y, a la vez, ha reconocido que la cantidad de vehículos privados que acceden a la ciudad ha crecido un 2,6% respecto a 2024, con 158.000 vehículos más.

Según ha concluido el edil de Movilidad, «los modos de transporte sostenible han crecido, doblan y triplican al uso del vehículo privado».

En este caso, ha explicado que este crecimiento se ha venido registrando desde diciembre de 2024 y ha enumerado las circunstancias extraordinarias que lo han provocado. En primer lugar, lógicamente por el efecto de la dana «ya que hay que pensar que el servicio de FGV, como consecuencia de la dana, tardó meses en recuperarse. Por ejemplo, hasta junio no se pudo en marcha de nuevo la línea de Torrent y FGV en julio de 2024 transportó 1,6 millones de viajeros menos que el año anterior».

A las circunstancias que han hecho que la gente que no vive en la ciudad acceda a Valencia en vehículo privado, Carbonell ha unido «el servicio deplorable que Renfe ofrece a los usuarios» y también ha explicado que con las obras de Pérez Galdós, los 40.000 vehículos que pasaban al día tienen que tomar ahora itinerarios alternativos.

Por todo ello, ha explicado que el único medio de transportes que durante meses han tenido que usar los que entraban en la ciudad desde la dana era obvio que tenía que ser el vehículo privado, «y a pesar de estas circunstancias, no estamos en los niveles de tráfico en que estábamos en 2019».

Ha insistido en que el crecimiento del mayor número de vehículos a la ciudad «ha estado por debajo del incremento del tráfico a nivel nacional. Mientras a nivel nacional ha crecido un 2,77%, en Valencia ha sido del 2,6%».

Incluso ha detallado que comparando datos estadísticos de 2018 y el análisis del plan director de la EMT, a la hora de ver los desplazamientos diarios en todos los modos de transporte en la ciudad, «hemos pasado de 1,8 millones de desplazamientos diarios a 2 millones. Por tanto, el número de desplazamientos diarios en la ciudad en todos los modos de transporte están creciendo exponencialmente respecto a 2019».

Según ha indicado Carbonell, el tráfico es inferior en 2025 al que había en 2019. El uso del carril bici y del transporte público ha crecido exponencialmente y, en cambio, el uso del vehículo privado en el interior de la ciudad se ha mantenido estable«.

Por su parte, el cocnejal de COmpromís, Giuseppe Grezzi, opina que Carbonell «ha presentado unas excusas al deterioro del tráfico en València bajo su supervisión que son sorprendentes, porque al final lo que ha venido a decir es que él, en lugar de gestionar el tráfico, se limita a observarlo». No obstante, según Grezzi, «aún está a tiempo de rectificar y hacer la reversión de la calle Colón y el cierre del túnel de Pérez Galdós».

Informes para cambiar los postes y marquesinas en El Perellonet

En cuanto al cambio de marquesinas o postes pendientes en la pedanía de El Perellonet y la mejora de la seguridad vial en este punto, el concejal de Movilidad ha explicado que la «CV-500 se encuentra en un espacio protegido y lleva pareja una tramitación especial para sustituir las marquesinas o postes, porque es más complicado».

De hecho, ha continuado diciendo, «ya hemos implementado el plan de sustitución de marquesinas en toda la ciudad y queda pendiente este entorno protegido de El Perellonet para la sustitución de las antiguas por otras o para hacerlas accesibles».

Acto seguido ha recordado que se precisan unos informes de carácter medioambiental «de la administración autonómica y de distintos servicios municipales y estamos en ese paso».