Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere a los 91 años el diseñador de moda italiano Giorgio Armani
Tráfico de bicis, patinetes y coches, en la calle Colón, en imagen de archivo. Iván Arlandis

Los valencianos apuestan por la movilidad sostenible

El edil Jesús Carbonell recuerda que la ciudad ha ganado 20.000 vecinos pero ha aumentado un 9% el uso del carril bici y un 5,6% en usuarios de la EMT| Reconoce que entran 158.000 vehículos privados más por los accesos a la ciudad pero lo achaca a la dana, la interrupción del metro y « por el servicio deplorable que Renfe ofrece»

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:57

La ciudad de Valencia ha ganado en los últimos años entre 18.000 y 20.000 habitantes y eso se traduce en que hay más ... gente desplazándose por las calles y barrios del Cap i Casal. ¿Y qué medios de transporte están creciendo desde entonces?

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre asesina a tiros a otro por la espalda en plena calle en Xirivella
  2. 2 La Inspección de Trabajo transforma cientos de contratos de Educación en fijos antes de que comience el curso
  3. 3

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  4. 4 Tres vecinos persiguen y atrapan a un ladrón que robó el bolso a una mujer en Valencia
  5. 5 La Policía reduce con una pistola eléctrica a un hombre que acosó a una mujer en un garaje de Valencia
  6. 6 Detenido por atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico en Valencia
  7. 7 Dos españoles, entre las víctimas del descarrilamiento del funicular en Lisboa
  8. 8 El herido en el tiroteo de Alfafar se enfrenta a un año de cárcel por colaborar en la fuga de un preso
  9. 9 Un camión arrolla a varios operarios de carretera en las obras de la Pista de Silla
  10. 10 Se buscan 4 personas mayores de 60 años para compartir pisos en un «pueblo mágico» de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Los valencianos apuestan por la movilidad sostenible

Los valencianos apuestan por la movilidad sostenible