El interior de la torre del Micalet, en la Catedral de Valencia, al unirse los rayos solares V. Gutiérrez/ AVAN

Los rayos del sol entrarán en el Micalet por la Asunción

Valencia y 39 parroquias de la diócesis celebrarán su advocación este viernes con varios actos

Stefania Di Nicola

Valencia

Jueves, 14 de agosto 2025, 23:21

Como cada 15 de agosto, día de la Asunción, turistas y valencianos estarán pendientes del hecho histórico por el que cada año en este fecha ... inciden varios rayos de sol y se proyectan en el suelo del Micalet durante unos 10 minutos. Se produce debido a la manera en que el sol incide, que hace que la luz entre en la sala a través de una ventana estrecha, formando en la zona central del suelo un rectángulo luminoso.

