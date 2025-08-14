Los rayos del sol entrarán en el Micalet por la Asunción

Como cada 15 de agosto, día de la Asunción, turistas y valencianos estarán pendientes del hecho histórico por el que cada año en este fecha ... inciden varios rayos de sol y se proyectan en el suelo del Micalet durante unos 10 minutos. Se produce debido a la manera en que el sol incide, que hace que la luz entre en la sala a través de una ventana estrecha, formando en la zona central del suelo un rectángulo luminoso.

Cabe recordar que fueron los campaneros del templo los que descubrieron en 2010 este fenómeno de forma casual cuando, al bajar después del toque acompañando la entrada de la imagen de la Virgen en la Seo, poco después de las 10 horas, vieron que la luz solar «entraba alineada por la ventana de la 'Sala de la Prisión'». Así lo señala Francesc Llop, presidente de los Campaners de la Catedral. «Se trata de un efecto para el que fue diseñada esa ventana en el siglo XIV en homenaje a la titular de la Seo», añade Llop.

Además del alineamiento de rayos, la Archidiócesis de Valencia conmemorará este viernes con misas solemnes en todas sus parroquias la fiesta de la Asunción de la Virgen María, advocación a la que están dedicadas un total de 39 parroquias y la Catedral de Valencia.

Así, por ejemplo, las fiestas de la Mare de Déu d'Agost, se celebran en Bétera y destacan por la singularidad de sus tradicionales 'alfàbegues', plantas de albahaca gigantes que se ofrecen a la Asunción de María. Este jueves, en la víspera de la fiesta, tendrá lugar la tradicional Nit d'Albaes. El viernes la fiesta comenzará con la ofrenda de las alfàbegues a la Virgen, en el acto conocido como la 'Rodà de les alfábegues'.

Las fiestas comienzan a las 19 horas. La parroquia Purísima Concepción acogerá la misa solemne, y terminada la eucaristía tendrá lugar la procesión de la Virgen de la Asunción, que terminará con el espectáculo pirotécnico 'Coet de luxe'. Se cantará el Ave María en la iglesia y finalizará con el Cant d'Albaes en la puerta del Ayuntamiento a medianoche.

En Llíria, la iglesia de 'Ca la Mare de Déu' permanecerá abierta todo el día para, tal y como manifiesta la Archidiócesis, «poder contemplar el misterio de la dormición de María». A las 22.30 horas tendrá lugar la tradicional 'Baixà' de la imagen de la Virgen de Agosto desde la iglesia de la Mare de Déu hasta la parroquia de la Asunción. A su vez, el templo acogerá la solemne misa mayor en la festividad de su titular a las 11.30 horas este viernes.

La parroquia de Santa María del Mar de Valencia también celebrará la solemnidad de la Asunción, patrona canónica del barrio valenciano de El Grao desde 2015, con una misa, a las 19.30 horas.

La imagen yacente de la Virgen será acompañada por los personajes de los Apóstoles, caracterizados con trajes confeccionados por la Asociación de Nuestra Señora de la Asunción. Tras la lectura de la Palabra, los fieles y los Apóstoles llevarán en procesión la imagen yacente por la plaza, alrededor de la parroquia, y entrarán de nuevo al templo. Después de la Comunión, la Virgen será cubierta con un velo y sobre ella se depositarán pétalos de rosa. A continuación, será trasladada en procesión claustral hasta la Capilla del Cristo del Grao.

La celebración finalizará en el altar mayor con la 'descoberta' de la imagen que lo preside, la Asunción de María a los Cielos. A continuación, tendrá lugar la entrada en el templo del Cristo del Grao, conocido como 'El Negret', hasta los pies del altar, portado por miembros de su Hermandad, para recordar que según la tradición, la imagen llegó por mar a los Poblados Marítimos de Valencia el 15 de agosto de 1411.

Actos en distintos municipios

Concretamente, se celebrarán las fiestas en las localidades de Alaquàs, Alboraia y Albaida; así como Andilla, Ayelo de Rugat y Ayora; también Benaguasil, Beneixida y Bocairent; sin olvidar Camporrobles, Carcaixent y Cárcer; además de Carlet, Castelló de Rugat y Cocentaina.

Se suman Dénia, Gandía y Foios; Llutxent, Llíria y Gorga; junto con Navarrés, Museros y Montesa. Igualmente, figuran Montserrat, Ontinyent y Oliva; La Pobla del Duc, Planes y Penáguila; así como Pego, Ribarroja de Túria y Teresa de Cofrentes. Finalmente, se incluyen Torrent, Utiel, Xàtiva y Villanueva de Castellón, además del barrio de Benimaclet y la pedanía de Massarrojos, ambos pertenecientes a Valencia.

En la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, donde existe una enorme devoción asuncionista, localidades como Jalance, Cofrentes y Ayora celebrarán misas solemnes.

La devoción asuncionista en Valencia surgió desde la Reconquista, en 1238, año en el que el rey Jaume I dedicó al misterio de la Asunción tanto la Catedral de Valencia como todas las iglesias que fue erigiendo en las tierras que iba conquistando. Desde entonces, la solemnidad de la Asunción ha marcado profundamente la vida religiosa y cultural de la Archidiócesis, convirtiéndose en una de las festividades más arraigadas del calendario litúrgico valenciano.