La escultura de san Juan Pablo II se mudará a la Catedral de Valencia

Ya se sabe el destino definitivo de la escultura en bronce de san Juan Pablo II que se custodia temporalmente en la sede del arzobispado ... de Valencia.

La imagen del santo padre, que visitó la ciudad de Valencia en 1982, se expondrá en la vía pública, concretamente en la fachada oeste de la Catedral de Valencia recayente a la calle Miguelete, justamente la zona que el Cabildo va a poner en valor tras recibir el visto bueno de Cultura.

Primero habrá que habilitar el nuevo acceso con el que el Cabildo quiere comunicar el Miguelete con el exterior, unas obras que precisarán poner un nuevo suelo de piedra, eliminar los desniveles y reproducir una reja antigua y, cuando ya estén terminados los trabajos, se culminará la puesta en valor con la escultura de san Juan Pablo II.

Como explican José Verdeguer, canónigo conservador del Patrimonio Artístico y Salvador Vila, arquitecto del Cabildo, la obra se pondrá sobre un pedestal de piedra natural, en el exterior, y entre la capilla dedicada a la Purísima y la de San Vicente.

No hay que olvidar que la creación de esta escultura fue promovida por grupos cristianos y feligreses de distintas parroquias valencianas, que crearon la asociación Memorial Juan Pablo II en agradecimiento al que fue sumo pontífice de la Iglesia entre 1978 y 2005.

Esta obra del conocido como 'Papa grande' o 'Papa Viajero' fue posible con el impulso de una colecta de donativos que comenzó en el año 2011. Luego se encargó la tarea de esculpirlo al escultor sevillano Juan Manuel Miñarro, catedrático de Bellas Artes.

Esta pieza se materializó en bronce, pesa 600 kilos y muestra a un Wojtyla de 2,45 metros.

Esta escultura muestra a Juan Pablo II con una expresión facial de rasgos entrañables, con la frente arrugada, ojos entreabiertos y labios prietos, con la cabeza ladeada hacia la derecha. Y extiende el brazo derecho con la palma abierta en señal de cercanía y animando a todos a levantarse.

Miñarro inmortalizó al santo Papa con la misma casulla que llevó cuando visitó Valencia en noviembre de 1982.

Trabajos previos

Cabe recordar que tal como explica el arquitecto Salvador Vila, los trabajos previos de apertura de la puerta que comunica el Miguelete con la fachada oeste se podrían contratar en el tercer trimestre de este año. En este espacio se dará protagonismo al Papa san Juan Pablo II y a restos arqueológicos como la columna gótica depositada en el exterior o los maceteros que ya se muestran en la calle Miguelete y que en realidad eran remates de los edificios del siglo XVI al XVIII y que pertenecía a la Casa de los Canónigos. Igualmente se podrán ver brocales de pozos que había en esta parte de la Catedral de Valencia.

Es importante resaltar que Juan Pablo II también tiene una plaza en el barrio de Campanar y una placa en la fachada de la casa vestuario del Tribunal de las Aguas.