La Catedral de Valencia habilitará un nuevo acceso a la calle Miguelete Cultura ha autorizado la restauración de la cubierta y los trabajos de eliminación de humedades en el fresco de los ángeles músicos

Lola Soriano Pons Valencia Jueves, 7 de agosto 2025, 18:50

El Cabildo de la Catedral de Valencia ya tiene el visto bueno de la Conselleria de Cultura para recuperar y abrir al público una puerta situada a los pies del Miguelete y que recae a la fachada oeste del templo que recibe miles de visitantes cada año.

La autorización del proyecto, promovido por el Cabildo y firmado por el arquitecto conservador Salvador Vila, se produce después de superar meses de estudio y supone una fase más del proyecto de dignificación de esta fachada de la Catedral, donde ya se retiraron los olivos y vegetación que producían humedades en las capillas laterales.

Con estos trabajos se pondrá en valor un espacio que está a los pies del Miguelete, ya que hasta ahora los visitantes entraban y salían de la torre por la Puerta de los Hierros, y cuando finalicen, se mantendrá la entrada por este punto, pero la salida se hará por la calle Miguelete.

Cabe recordar que antes de subir a la torre hay un pequeño patio, con una primera verja que da a un patio exterior entre el Miguelete y la fachada de la Catedral con una segunda verja y se van a realizar unas obras para adecuar el espacio.

«Se trata de poner en valor esta fachada de la Catedral. Primero se eliminó la vegetación, se harán tratamientos para eliminar las humedades que producían, se mejorará el drenaje y se abrirá de nuevo este acceso. Como hay desniveles, habrá que retirar unos escalones en una parte y poner otros peldaños, adecuar el pavimento y mejorar la iluminación», indica Salvador Vila.

Se pondrá un pavimento estanco transpirable y un sistema de drenaje perimetral que dirigirá el agua de lluvia hacia la red de alcantarillado. Ahora el Cabildo tendrá que iniciar ahora el proceso de pedir la licencia de obras y solicitar ofertas a empresas. La idea es empezar los trabajos en el último trimestre de 2025 y la ejecución podría durar unos cuatro meses.

La actuación incluye la instalación de una verja metálica, inspirada en la ya existente para «minimizar el impacto visual, que aportará seguridad sin afectar la estética», subrayan en Cultura.

Eliminación de humedades y conservación de los ángeles músicos

Cultura también ha autorizado y subvencionado la restauración de la cubierta y fachada del ábside, así como otras actuaciones interiores, entre las que destaca la conservación de las pinturas renacentistas de los ángeles músicos. En una primera fase se repararán las humedades que dañan las pinturas de los ángeles músicos y se mejorarán las condiciones de impermeabilización para luego restaurarlas y mejorar su conservación.

La intervención principal se centrará en la zona perimetral exterior de la cubierta (gárgolas, albardilla superior), y superior de las fachadas (claves de los ventanales).