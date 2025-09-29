«Va a llover con mucha fuerza en algún punto del golfo de Valencia, pero no sabemos dónde» La Asociación Valenciana de Meteorólogos (Avamet): «Los modelos meteorológicos están entrenados con lo que conocen, y lo que tenemos ahora es una situación inédita» | Una extormenta tropical crea los primeros núcleos desperdigados sobre el mar desde las Columbretes hasta la Safor que potencialmente podrían llegar a la costa

Álex Serrano López Valencia Lunes, 29 de septiembre 2025, 12:47 | Actualizado 13:12h. Comenta Compartir

Valencia teme una gran tormenta. La alerta roja está ahí, decretada desde hace casi 24 horas, y los ciudadanos de la provincia están en su mayoría en casa, a la espera de que caiga la mundial. O no. Los modelos meteorológicos, con sus distintas salidas horarias, han marcado fortísimas precipitaciones sobre el mar (donde descarga la tormenta a las 12.30 horas de este lunes), sobre Cullera y sobre la misma capital.

Tal como explican desde la Asociación Valenciana de Meteorólogos (Avamet), los modelos «van locos». «Los modelos están entrenados con lo que conocen, y lo que tenemos ahora es una situación inédita», explican. Porque lo que amenaza en estos momentos la provincia de Valencia no es una dana como la del pasado octubre, sino una extormenta tropical, los restos de Gabrielle que atravesaron el Atlántico y han cruzado la Península hasta llegar a un Mediterráneo caliente como una sopa inmensa.

«Lo que parece claro es que va a llover con mucha fuerza en algún punto del golfo de Valencia, pero no sabemos dónde», concretan desde Avamet. Es por eso que todas las precauciones son pocas. Algunos modelos hablaban de hasta 600 litros por metro cuadrado hasta las 3 de la madrugada de este martes en Valencia ciudad, una cantidad que sería muy problemática para el Cap i Casal, donde nunca ha llovido tanto. La última salida de Arome, a eso de las 12.30 horas de hoy, marcaba la tormenta mas fuerte sobre la Safor, con picos de hasta 200 litros por metro cuadrado. Es el mismo modelo que la marcaba sobre Valencia hace tres horas.

Es por eso que lo recomendable, según los expertos, es estar pendientes de las recomendaciones y evitar desplazamientos. A Valencia han entrado este lunes por la mañana entre un 50 y un 75% menos de coches que otro lunes, tal como ha comentado este lunes el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. Sea como fuere, lo cierto es que parece que la gran tormenta, de producirse, será entre las 17 y las 22 horas, por lo que los peores momentos de este temporal, que podría producir barrancadas en ramblas cercanas a la costa como la del Carraixet o la de Picassent, todavía están por llegar.