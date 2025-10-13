Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La jueza reclama datos a Emergencias para saber de qué se habló en el Pleno del Consell el día de la dana
Colegio de Paiporta con las clases suspendidas este lunes. EFE/Manuel Bruque

Valencia suspende las clases en la tarde de este lunes en las pedanías de El Saler y Pinedo

Policía Local y Bomberos incrementarán su presencia en las pedanías del sur ante la tormenta que descarga con fuerza sobre la Albufera

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:08

El Centro de Coordinación Municipal (Cecopal) del Ayuntamiento de Valencia ha decidido que los centros escolares de El Saler y Pinedo suspendan sus clases esta tarde como medida preventiva al elevar Emergencias de la Generalitat a roja la alerta por lluvias en el litoral sur y ser estas pedanías zona limítrofe con la nueva alerta decretada.

Se podrá recoger a los alumnos que siguen en los centros escolares de El Saler y Pinedo a partir de las 15 horas y hasta las 16.30 para facilitar la recogida escalonada del alumnado y coincidiendo con el fin de la alerta roja. «Recordamos que el centro escolar es un lugar seguro para los alumnos», ha insistido el Ayuntamiento en un comunicado.

La Policía Local de Valencia va a reforzar con patrullas la salida de estos colegios y tanto Policía Local como Bomberos incrementan su presencia en pedanías sur. Las clases en los centros de La Torre, Castellar-Oliveral, Horno de Alcedo y El Palmar ya estaban suspendidas en el día de hoy por la alerta naranja como se anunció en la tarde del domingo.

Valencia se mantiene en estos momentos en alerta naranja al formar parte del litoral norte, pero una tormenta de grandes dimensiones descarga sobre la Albufera y el área metropolitana en el mediodía de este lunes.

