Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Una mujer de 42 años, herida al ser atropellada por un autobús de la EMT en Valencia
Dos usuarios, en el anillo ciclista del centro de Valencia. JL Bort

Valencia, segunda mejor ciudad española para circular en bicicleta

El Índice Copenhagenize de movilidad sitúa a la capital del Turia en la posición 31 del mundo, cuatro puestos detrás de Vitoria-Gasteiz y por delante de Barcelona

R. D.

Valencia

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:11

Comenta

El reputado ranking de movilidad Conpenhagenize ha vuelto a publicarse después de seis años de parón gracias al acuerdo de colaboración con el laboratorio de innovación europea EIT Urban Mobility y regresa con buenas noticias para Valencia, que escala posiciones. El índice evalúa las mejores ciudades del mundo para circular en bicicleta y en esta edición 2025 la capital del Turia ocupa la posición 31. De esta forma se convierte en la segunda mejor de España, después de Vitoria-Gasteiz, situada en el 27, y por delante de Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Así lo han hecho público este jueves desde el consistorio.

El Ayuntamiento de Valencia remarca que la ciudad cuenta con una extensa red ciclista de 225,7 kilómetros de carriles bici, 46,89 kilómetros de ciclocalles, 22.958 plazas de aparcabicis y el servicio de bicicleta compartida Valenbisi. Además, ha recordado que elabora políticas de calmado del tráfico y de limitación de la velocidad en los barrios de la ciudad, sin olvidar que ha publicado e implementa el Plan Director de la Bicicleta como guía para seguir potenciando la movilidad ciclista en la capital del Turia, una tendencia que no deja de crecer.

A la hora de elaborar el índice Copenhagenize, los aspectos que se han tenido en cuenta han sido el establecimiento de una infraestructura segura y conectada, junto con el establecimiento de entornos urbanos seguros con límites de velocidad adecuados para poder andar e ir en bicicleta. También se ha valorado el uso de la bicicleta, así como las políticas y el apoyo público a este medio sostenible, y la elaboración de Planes de movilidad y circulación en bici.

El ranking de 2025 señala la madurez global de la política ciclista. El ciclismo ya no se trata como un problema de movilidad de nicho, sino como palanca transversal para la acción climática, la salud pública y la calidad de vida en general.

Ranking de referencia

Iniciado en 2011, el Índice Copenhagenize es un punto de referencia. Realiza un seguimiento de hasta qué punto las ciudades del mundo han progresado para hacer que el ciclismo sea seguro, conveniente y generalizado. Su objetivo es triple: reconocer el liderazgo, apoyar el aprendizaje y proporcionar un marco transparente para los planificadores, defensores y responsables de la toma de decisiones para que puedan evaluar su propio progreso.

Esta nueva edición marca una evolución significativa en la metodología del Índice. Basándose en más de una década de investigación comparativa, este ranking ha introducido un marco renovado y basado en datos que equilibra las medidas cuantitativas con indicadores cualitativos. En consecuencia, este enfoque garantiza que las evaluaciones sean equivalentes para todas las regiones y basadas en pruebas evaluables, al tiempo que capturan las dimensiones humanas, culturales y políticas del ciclismo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4 Un conductor ebrio provoca un accidente con cinco heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
  5. 5 Valencia se congela: el municipio que ha dormido a -9,8 grados este jueves
  6. 6

    Valencia se queda sin vuelos a Galicia en verano y el Camino de Santiago peligra para 7.300 peregrinos
  7. 7

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  8. 8 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10 Un roce con la bici en un pub irlandés de Valencia acaba en una tentativa de homicidio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia, segunda mejor ciudad española para circular en bicicleta

Valencia, segunda mejor ciudad española para circular en bicicleta