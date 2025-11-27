Valencia, segunda mejor ciudad española para circular en bicicleta El Índice Copenhagenize de movilidad sitúa a la capital del Turia en la posición 31 del mundo, cuatro puestos detrás de Vitoria-Gasteiz y por delante de Barcelona

El reputado ranking de movilidad Conpenhagenize ha vuelto a publicarse después de seis años de parón gracias al acuerdo de colaboración con el laboratorio de innovación europea EIT Urban Mobility y regresa con buenas noticias para Valencia, que escala posiciones. El índice evalúa las mejores ciudades del mundo para circular en bicicleta y en esta edición 2025 la capital del Turia ocupa la posición 31. De esta forma se convierte en la segunda mejor de España, después de Vitoria-Gasteiz, situada en el 27, y por delante de Barcelona, Sevilla y Zaragoza. Así lo han hecho público este jueves desde el consistorio.

El Ayuntamiento de Valencia remarca que la ciudad cuenta con una extensa red ciclista de 225,7 kilómetros de carriles bici, 46,89 kilómetros de ciclocalles, 22.958 plazas de aparcabicis y el servicio de bicicleta compartida Valenbisi. Además, ha recordado que elabora políticas de calmado del tráfico y de limitación de la velocidad en los barrios de la ciudad, sin olvidar que ha publicado e implementa el Plan Director de la Bicicleta como guía para seguir potenciando la movilidad ciclista en la capital del Turia, una tendencia que no deja de crecer.

A la hora de elaborar el índice Copenhagenize, los aspectos que se han tenido en cuenta han sido el establecimiento de una infraestructura segura y conectada, junto con el establecimiento de entornos urbanos seguros con límites de velocidad adecuados para poder andar e ir en bicicleta. También se ha valorado el uso de la bicicleta, así como las políticas y el apoyo público a este medio sostenible, y la elaboración de Planes de movilidad y circulación en bici.

El ranking de 2025 señala la madurez global de la política ciclista. El ciclismo ya no se trata como un problema de movilidad de nicho, sino como palanca transversal para la acción climática, la salud pública y la calidad de vida en general.

Ranking de referencia

Iniciado en 2011, el Índice Copenhagenize es un punto de referencia. Realiza un seguimiento de hasta qué punto las ciudades del mundo han progresado para hacer que el ciclismo sea seguro, conveniente y generalizado. Su objetivo es triple: reconocer el liderazgo, apoyar el aprendizaje y proporcionar un marco transparente para los planificadores, defensores y responsables de la toma de decisiones para que puedan evaluar su propio progreso.

Esta nueva edición marca una evolución significativa en la metodología del Índice. Basándose en más de una década de investigación comparativa, este ranking ha introducido un marco renovado y basado en datos que equilibra las medidas cuantitativas con indicadores cualitativos. En consecuencia, este enfoque garantiza que las evaluaciones sean equivalentes para todas las regiones y basadas en pruebas evaluables, al tiempo que capturan las dimensiones humanas, culturales y políticas del ciclismo.