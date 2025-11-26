Valencia gana un nuevo carril bici en la avenida Doctor Tomás Sala

El Servicio de Movilidad del Ayuntamiento de Valencia ha puesto en funcionamiento la conexión ciclista de la avenida del Doctor Tomás Sala, un nuevo itinerario ... ciclista habilitado en la vía de servicio sur de la avenida.

El nuevo carril bici conecta la calle de Sant Vicente Mártir con el centro cultural La Rambleta (en la calle de calle Pius IX).

Se trata de una actuación surgida de los Presupuestos Participativos de 2017, y está financiada en un 90% de su presupuesto base (sin IVA) a través de los fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

En su primer tramo, entre la calle de San Vicente Mártir y la rotonda de San Marcelino, el carril bici es unidireccional y discurre sobre acera (en dirección hacia La Rambleta).

Este carril bici permite completar la ciclocalle que ya conforma la vía de servicio en dirección contraria, hacia San Vicente Mártir. En el resto del trazado hasta la calle Pius IX, el carril bici es bidireccional y discurre segregado sobre la calzada, entre la acera norte y la zona de estacionamiento en batería.

Este nuevo carril conecta con los itinerarios ciclistas de las calles de Pío IX, San Marcelino, Carterso, el bulevar sur y el futuro carril bici de San Vicente Mártir, que también en está proceso de ejecución. El proyecto, nacido de los presupuestos participativos DecidimVLC 2017, fue adjudicado a la empresa Pavasal Empresa Constructora SAU por un importe de 179.694,15 euros.