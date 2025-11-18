Valencia pondrá placas y esculturas en recuerdo a las víctimas de la dana: «Sempre en el nostre cor» La moción alternativa del PP acuerda instalar memoriales en La Torre, Castellar-Oliveral y Horno de Alcedo y otro monumento en el cementerio municipal

El pleno del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox, una moción que entre otras cuestiones referidas a la dana recoge dos aspectos sobre la memoria y los monumentos en recuerdo de las víctimas. Así, en el texto alternativo que los populares han presentado frente a la moción de Compromís, se apunta a que se procederá a la instalación de placas conmemorativas o elementos escultóricos en La Torre, Castellar-l'Oliveral y Forn d'Alcedo, con textos consensuados que recuerden a las personas de la ciudad que perdieron la vida.

También se instalará en el cementerio municipal una placa en homenaje a las víctimas con el texto: «La ciutat de València en homenatge a les víctimes de la DANA. Sempre en el nostre cor».

Los tres primeros acuerdos de la moción manifiestan, en primer lugar, que se traslade «oficialmente el cariño, apoyo y más sentido pésame a los familiares de las víctimas de la DANA y a todos los afectados, como ha manifestado desde el primer día toda la Corporación municipal, y mantener abiertas las puertas del Ayuntamiento, como ha hecho desde el primer momento, a todas las personas afectadas para atender sus necesidades, inquietudes y peticiones, desde el respeto, la memoria y la reparación que merecen todas las víctimas y afectados».

También se cumplirá el Decreto de la Generalitat por el que se declara el día 29 de octubre como Día de Duelo Oficial en memoria de todas las víctimas de las DANA.

Además, se seguirá impulsando desde el Servicio de Patrimonio Histórico y Artístico la rehabilitación integral del Monumento a las Víctimas de las Riadas, situado en la Plaza de las Víctimas de la DANA del 29 de octubre de 2024, así como la adecuación de su entorno, de conformidad con lo acordado por el pleno de 20 de diciembre de 2024.

La moción, que incluye nueve acuerdos, añade asimismo que se continúe desarrollando el plan de atención psicológica especializada y de salud mental, en colaboración con la Fundación Juan Ignacio Muñoz Bastide, dirigido a todas las personas afectadas y, de manera prioritaria, a los más de 1.500 alumnos de las pedanías. Este servicio se mantendrá durante el tiempo necesario para favorecer su recuperación emocional y contribuir a sanar y cerrar las heridas provocadas por esta catástrofe.

También pide que se sigan aplicando y desarrollando las acciones derivadas del documento de conclusiones de la Comisión para el estudio y recuperación de las zonas afectadas por la dana, constituida a principios de 2025.

Como penúltimo punto se agradece expresamente la labor del personal de emergencias del Ayuntamiento de València (Bomberos, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja), así como de todos los trabajadores municipales y voluntarios que participaron en la gestión de la emergencia y de la postemergencia.

Finalmente, se insta al Gobierno de España «a reconocer los errores cometidos, pedir disculpas por los mismos y asumir las responsabilidades políticas oportunas, tal y como ya ha realizado la Generalitat Valenciana».