Cruzada contra las pintadas: Valencia limpia dos grafitis al día

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto toda la carne en el asador en su particular lucha sin cuartel contra el vandalismo que golpea el patrimonio ... histórico municipal. Los grafitis que plagan los monumentos históricos de la capital del Turia tienen los días contados gracias a la activación de la nueva contrata encargada de retirarlos. Desde su entrada en vigor en agosto se han borrado un total de 117 pintadas que afectaban a 13 elementos de carácter cultural situados en distintos puntos de la ciudad, es decir, se han eliminado dos ataques de aerosol al día en los últimos dos meses.

La Concejalía de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, a través del servicio de Patrimonio Histórico y Artístico, adjudicó una contrata para la prestación de los servicios de limpieza y mantenimiento de emblemas el pasado mes de mayo, aunque esta no fue formalizada hasta julio. La empresa adjudicataria recibió el encargo de mantener un total de 462 elementos urbanos singulares (como esculturas, cruces de término, placas conmemorativas), 26 fachadas de museos y monumentos municipales y los cincos puentes históricos junto a sus respectivos pretiles. No obstante, para la conservación preventiva y el mantenimiento correctivo de estos puentes se realizó una segunda licitación.

Según el balance de actuaciones de limpieza al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, la retirada de grafitis se ha llevado a cabo con 68 unidades y una superficie limpiada de aproximadamente 73,087 metros cuadrados en agosto junto a los trabajos sobre 49 unidades con una extensión cercana a los 44,656 metros cuadrados efectuados durante el mes de septiembre hasta el día 23.

El informe avala que el monumento histórico de Valencia más azotado por los grafitis, sobre el que la contrata concentró todos sus esfuerzos en agosto, fue el puente de Serranos. Este pretil recibió los 68 servicios realizados en el primer mes de vigencia de la nueva contrata.

Por su parte, en septiembre las rehabilitaciones se han extendido al puente de la Trinidad, con 17 pintadas retiradas; la escultura polígonos con círculos de los Jardines del Real, con 11 grafitis borrados; el portal de Valldigna, con seis; el busto de Blasco Ibáñez, con tres; dos en el puente del Mar, la Muela del Molino y la avenida Blasco Ibáñez, respectivamente; y uno tanto en la plaza Honduras, como en Fuente del Turia en la plaza de la Virgen, el monolito Alfredo Candel Peris y el busto Pedro Ponde de León.

A la hora de proceder a la limpieza, los operarios de la compañía adjudicataria han tenido que tener en cuenta parámetros como el tipo de material sobre el que se realiza la actuación o los componentes y metodologías que se pueden usar en los trabajos de recuperación patrimonial.

Asimismo, en esta contrata también estaba incluida la limpieza de esculturas, bustos y placas de la ciudad. En estos dos meses de vigencia se han llevado a cabo labores de restauración sobre 60 elementos patrimoniales: 13 unidades en agosto y 47 en septiembre. En el reparto por distritos, las 13 actuaciones de agosto se registraron en Ciutat Vella mientras que las 47 de septiembre se efectuaron de la siguiente manera: 25 en La Zaidía, 11 en Llano del Real, siete en Ciutat Vella y cuatro en Algirós.