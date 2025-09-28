Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Primitiva de hoy sábado: cinco afortunados se reparten 200.000 euros
Arco del portal de la Valldigna. AYTO. VALENCIA

Cruzada contra las pintadas: Valencia limpia dos grafitis al día

Patrimonio ·

El Consistorio hace frente a 117 ataques vandálicos sobre monumentos históricos desde agosto tras la entrada en vigor de la nueva contrata de mantenimiento

Pablo Alcaraz
Álex Serrano López

Pablo Alcaraz y Álex Serrano López

Valencia

Domingo, 28 de septiembre 2025, 00:46

El Ayuntamiento de Valencia ha puesto toda la carne en el asador en su particular lucha sin cuartel contra el vandalismo que golpea el patrimonio ... histórico municipal. Los grafitis que plagan los monumentos históricos de la capital del Turia tienen los días contados gracias a la activación de la nueva contrata encargada de retirarlos. Desde su entrada en vigor en agosto se han borrado un total de 117 pintadas que afectaban a 13 elementos de carácter cultural situados en distintos puntos de la ciudad, es decir, se han eliminado dos ataques de aerosol al día en los últimos dos meses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tiroteo sin heridos en el Xenillet de Torrent
  2. 2

    El abecedario del cártel de los narcos del puerto de Valencia
  3. 3

    Begoña Gómez planta a Peinado y las acusaciones piden la declaración de Sánchez
  4. 4

    Paseo por la casa de Torrent que será hogar de una influencer
  5. 5

    Los alumnos perderán hasta 13 días de clase por el cierre de colegios con las alertas naranja
  6. 6 Emergencias lanza un aviso especial ante la llegada de un episodio de lluvias fuertes y persistentes a la Comunitat Valenciana
  7. 7 Mompó exhibe músculo en Buñol y carga contra el Gobierno: «Cuando toca remangarse, hacen lo que mejor saben: el perro»
  8. 8

    El botellón toma el centro de Valencia
  9. 9

    Los hackers que atacaron el sistema de riego de Valencia: de la Casa Real al Ayuntamiento
  10. 10 «Mi madre murió con los pulmones encharcados»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Cruzada contra las pintadas: Valencia limpia dos grafitis al día

Cruzada contra las pintadas: Valencia limpia dos grafitis al día