Valencia instalará veinte fuentes refrigeradas más de las 200 previstas para combatir el estrés climático

Valencia cuenta con 54 fuentes de agua refrigerada, para que los vecinos o turistas puedan refrescarse y llenar sus botellas mientras recorren la ciudad, pero ... el objetivo de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, es alcanzar la implantación de hasta 200 en distintos puntos de la ciudad.

El primer paso para ampliarlas se ha dado este viernes, ya que la Junta de Gobierno ha aprobado la memoria para que Emivasa instale, con un presupuesto superior a los 300.000 euros, una remesa de 20 puntos de suministro de agua declorada y temperada durante los próximos tres meses.

Cabe recordar que las actuales 54 fuentes de agua filtrada tienen capacidad de generar 120 litros de agua refrigerada por hora.

Las nuevas fuentes se van a instalar en distintos barrios. Las zonas elegidas son: Ayora, Beteró, Cabanyal, Calvari, Camí Fondo, Ciudad Fallera, Creu del Grau, Fuensanta, Horno de Alcedo, La Punta, La Torre, Marxalenes, Morvedre, Nazaret, Orriols, Pinedo, Poble Nou, Tendetes, Tormos y Vara de Quart.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy la memoria técnica para la instalación de estas 20 nuevas fuentes de agua refrigerada en la ciudad, con un presupuesto de 318.177,07 euros. Estos puntos de suministro de agua declorada y atemperada para relleno de botellas de uso personal (abrevidamente PUSDAR), ampliarán este servicio que, según el citado informe, «se ha consolidado como un elemento esencial del mobiliario urbano de gran uso por la ciudadanía para combatir los efectos del calor».

Este acuerdo, adoptado a instancias del Servicio del Ciclo Integral del Agua, «se enmarca dentro de las políticas municipales de adaptación al cambio climático y refuerzo de los servicios públicos de proximidad», tal como ha informado el portavoz del gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, quien también ha resaltado que «el Ayuntamiento también pretende mejorar la accesibilidad al agua potable en la vía pública mediante la instalación de estas fuentes en zonas con alta densidad de tránsito peatonal y en barrios que actualmente presentan menos cobertura».