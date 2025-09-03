Valencia impulsará una campaña de inicio del 'cole' con refuerzo policial y con alertas a conductores de la proximidad a 502 escuelas

El lunes próximo los niños vuelven al 'cole' y el Ayuntamiento de Valencia quiere que los alumnos puedan acceder a los centros de forma segura.

Por eso, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha indicado que un año más «habrá refuerzo policial para el primer día del colegio, para ordenar el tráfico y garantizar los entornos seguros».

A la pregunta formulada de si Valencia está preparada para una ciudad que sigue con muchas zonas en obras, como por ejemplo, en la reforma integral de la avenida de Pérez Galdós, Catalá ha recordado que «hemos observado que en el caso de Pérez Galdós se ha reducido el tráfico un 40%. Los conductores ya van utilizando las vías alteranativas, pero hay que seguir trabajando en ese porcentaje».

En concreto, según fuentes municipales, en Pérez Galdós, entre las calles Jesús y Cuenca, se reducido un 37%, al registrar este julio de 2025 el paso de 32.940 vehículos, frente a los 52.179 de julio de 2024.

Por otro lado, la alcaldesa ha anunciado que han llegado a un acuerdo con una aplicacación móvil, de nombre Waze, para generar alertas a los conductores que se aproximen a los 502 recintos escolares de Valencia. «Servirá para mejorar la seguridad vial y el mismo lunes los usuarios de la app ya podrán recibir estas alertas para que tengan la prudencia oportuna a la hora de la entrada de los niños a los colegios», según Catalá.

Y es que tal como indican desde el Ayuntamiento, el Centro de Gestión de Tráfico (CGT) del Ayuntamiento de Valencia ha colaborado en la activación de avisos a través de la aplicación Waze con el objetivo de mejorar la seguridad vial en las inmediaciones de 502 centros escolares de la ciudad y las pedanías. Esta medida entrará en vigor con el inicio del curso escolar el próximo lunes 8 de septiembre.

Advertencia de la aplicación móvil de la proximidad de centros escolares en Valencia. Ayto. Valencia

Para ello, desde el CGT se ha contactado individualmente con cada uno de los centros educativos con la finalidad de recopilar los horarios de entrada y salida del alumnado. Esta información ha permitido programar los avisos en los tramos horarios correspondientes, incorporado un margen de tiempo antes y después para maximizar su eficacia, y teniendo en cuenta, incluso, los períodos no lectivos. Los avisos incluyen, además, los límites de velocidad de las vías de acceso a los centros escolares con el fin de que los conductores dispongan de esta información y ajusten la conducción en consecuencia.

Waze es una de las aplicaciones de navegación más populares para personas conductoras de las que se dispone en la actualidad. Funciona como calculadora de rutas y como guía para llegar a un destino deseado en el menor tiempo posible y con las mejores opciones de ruta. Para ello, además del trazado e itinerario más rápido entre los puntos de inicio, de llegada e intermedios elegidos, también incluye avisos sobre cualquier incidente o accidente que se haya producido y que pueda afectar al trayecto (como retenciones, desvíos…). Además, sugiere la mejor ruta disponible, la mejor hora para salir según el tráfico en cada momento, y añade indicaciones sobre otros elementos de interés.

El Ayuntamiento de València es partner (socio preferente) de la plataforma Waze desde octubre de 2024. Dado que se trata de una aplicación colaborativa, la filiación permite editar cortes de calles, indicar cuándo existen obras, carreras y accidentes. En el caso de Google Maps, se trata de una plataforma de carácter menos colaborativo, por lo que, además de ser partner, deben solicitarse los cambios pertinentes, y subir la información en datos abiertos. Desde el Centro de Gestión de Tráfico se trabaja a día de hoy para que Google Maps pueda incorporar también estos nuevos avisos de las proximidades a los centros escolares en su navegación.