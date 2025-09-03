Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Fahcada del colegio que se está construyendo en Malilla. LP

Valencia impulsará una campaña de inicio del 'cole' con refuerzo policial y con alertas a conductores de la proximidad a 502 escuelas

Una aplicación móvil advertirá de la cercanía de los centros escolares para que se reduzca la velocidad a la entrada y salida de los alumnos

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:51

El lunes próximo los niños vuelven al 'cole' y el Ayuntamiento de Valencia quiere que los alumnos puedan acceder a los centros de forma segura.

