Valencia estrenará una nueva oficina turística en primera línea de playa La instalación de la nueva caseta de promoción vacacional junto a Las Arenas también servirá como refugio climático

Valencia Sábado, 13 de septiembre 2025

Valencia sigue apostando por un turismo sostenible, cercano y respetuoso con el entorno. Para avanzar en esta estrategia, el Ayuntamiento ha puesto en marcha la licitación para instalar una nueva oficina de información turística en la playa, que sustituirá a la actual, con un espacio modular y autosuficiente, desde el que continuar ofreciendo un servicio de calidad a los visitantes desde esta zona, pero dentro de un espacio más moderno y accesible. La nueva oficina, además, podrá trasladarse a otras zonas de la ciudad.

La oficina se instalará inicialmente en un punto estratégico: junto al balneario de Las Arenas, en el ámbito de la línea marítimo-terrestre, una ubicación estratégica que permite ofrecer la mejor atención a los visitantes que llegan a uno de los puntos más concurridos de la ciudad.

El nuevo módulo está diseñado bajo criterios de sostenibilidad y autosuficiencia energética, alineándose con los principios de economía circular de la Unión Europea. Su carácter modular permite no solo un montaje ágil, sino también la posibilidad de reubicarlo en función de las necesidades de la ciudad.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones, Paula Llobet, ha señalado que esta actuación «responde al compromiso de ofrecer un servicio turístico de calidad, cercano y sostenible, en un enclave único como es la playa de Valencia. Queremos que cualquier persona que llegue a este punto encuentre de manera fácil toda la información que necesita para disfrutar de la ciudad. Esta oficina mejorará la atención en un área de gran afluencia en la que ya ofrecíamos atención, mejorando los criterios de respeto medioambiental y eficiencia».

Apuesta por la innovación

Además, Llobet ha destacado que «con este proyecto queremos también diversificar la oferta informativa, reforzar el atractivo de la zona marítima y fomentar que los visitantes descubran toda la riqueza que ofrece Valencia en cada uno de sus barrios, más allá del centro».

«La nueva oficina se enmarca en la estrategia de turismo inteligente de la ciudad, donde la innovación, la sostenibilidad y la proximidad al visitante son elementos clave», ha subrayado.

El proyecto se incluye dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Valencia, financiado con fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Con esta nueva oficina, Valencia mejora su red de puntos de información turística y reafirma su apuesta por un modelo de ciudad innovadora, sostenible y atenta a la experiencia de quienes la visitan.