Los premiados, en un Hemiciclo a reventar, este lunes. JL BORT

Valencia convierte la entrega de sus honores y distinciones en un acto de catarsis colectivo

«Ha sido un año difícil pero nunca había ondeado tanto nuestra Senyera ni se había escuchando tanto la Senyera en la ciudad y en sus pueblos», dice la alcaldesa Catalá

Álex Serrano López

Álex Serrano López

Valencia

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:59

La huella es indeleble. Las cicatrices están ahí. A un año de la barrancada, el agua y el lodo nos dejaron heridas tan profundas que ... no hay acto que no recuerde la peor tarde de nuestras vidas. Y es que Valencia ha reconocido este lunes a sus hijos más ilustres, pero la entrega de honores y distinciones en el Hemiciclo municipal ha estado teñida de emoción, tanto por parte de los premiados y sus familiares como de la misma alcaldesa, María José Catalá. «Este acto honra a personas que han amado, cuidado y elegido Valencia. Son personas y entidades que con su esfuerzo diario han contribuido a hacer de nuestra ciudad una ciudad mejor», ha indicado.

