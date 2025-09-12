Valencia destinará 40 millones a la conservación de edificios municipales

El Ayuntamiento de Valencia ha adjudicado este viernes en la Junta de Gobierno a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos el contrato de servicios de ... mantenimiento y conservación de edificios e instalaciones municipales y apoyo a actos festivos e institucionales del Ayuntamiento de Valencia, por un importe de 40.876.182,54 euros.

El contrato tiene una duración de tres años y contempla dos prórrogas de un año de duración cada una «y permitirá hacer el mantenimiento adecuado de colegios, mercados municipales, cementerios y edificios del Ayuntamiento. Supone un cambio sustancial y un esfuerzo inversor mayor. De hecho, hemos aumentado un 53% la cuantía del contrato, ya que se pasará de una inversión de 8,8 millones anuales para el cuidado de edificios municipales a 13,6 milones», según ha detallado el portavoz del gobierno local, Juan Carlos Caballero.

Tal como ha añadido Caballero, «el incremento más sustancial es el mantenimiento de colegios, que son la punta de lanza de la sociedad y el aumento será del 75%, al pasar de destinarle 2,8 millones anuales a cinco millones».

Además, también se aumentarán en esta adjudicación los medios humanos y se mejorará el servicio de pintura en los centros escolares.

Cabe recordar que el expediente administrativo se inició por acuerdo de la Junta de Gobierno Local el pasado 20 de septiembre de 2024. No obstante, una empresa presentó un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, lo que provocó la suspensión cautelar del procedimiento de contratación. El tribunal, en resolución dictada el 28 de noviembre de 2024, desestimó el recurso, dio la razón al Ayuntamiento de València y levantó la suspensión del procedimiento.

El Servicio de Arquitectura y de Servicios Centrales Técnicos consideró necesaria esta contratación para mantener los edificios e instalaciones en perfecto estado de conservación y funcionamiento, mediante la prestación de un servicio de mantenimiento de calidad, que cumpla con todas las prescripciones técnico legales exigibles, y adaptado a las recomendaciones y estándares de mantenimiento establecidos por organismos oficiales y por los fabricantes de los equipos para garantizar la vida útil de los elementos constructivos e instalaciones que componen los edificios, así como el aspecto adecuado de los mismos.

El portavoz municipal ha argumentado que estas medidas se aprueban a menos de 24 del pleno del estado de la ciudad donde Catalá hizo grandes anuncios «porque el objetivo en la gestión que hacemos es poner las luces largas para que perdure en el tiempo, para preparar a la ciudad y ayer, en el debate, vimos a una oposición sin propuestas, sin medidas ni credibilidad y con un regate corto».

Servicio a domicilio

En esta Junta de Gobierno también se ha hecho efectivo el acuerdo de derogar los precios públicos establecidos para abonar el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio, «con el fin de extender la gratuidad a todas las personas usuarias, y así promover los derechos sociales y la igualdad de acceso a los servicios esenciales», tal como ha explicado hoy el portavoz del ejecutivo local, el concejal Juan Carlos Caballero.

«Este acuerdo, relacionado con el servicio adjudicado recientemente con un presupuesto de más de 49 millones de euros (49.281.347,08 euros), demuestra la voluntad del Ayuntamiento de estar cerca de las personas que más lo necesitan, mayores, dependientes, las más vulnerables», ha reiterado el edil.

Cabe recordar que el Servicio Municipal de Ayuda a Domicilio es una prestación orientada a las personas y familias que presentan problemas para la realización de las actividades elementales de la vida diaria, a quienes se proporciona atención directa en sus propios hogares mediante intervenciones que favorezcan su permanencia e integración en su entorno habitual.

Entre las tareas que se incluyen en este servicio están la atención personal, psico-social y educativa en núcleos de convivencia con diversas carencias; y puede incluir aspectos como la planificación de la higiene familiar (limpieza de la casa, lavado de ropa, cuidados personales), la información y aprendizaje de hábitos de vida saludables, el apoyo en el desarrollo de capacidades personales en las funciones parentales, o el fomento de habilidades para la organización económica y familiar, entre otros.

El presupuesto plurianual se distribuye en tres periodos con un presupuesto de 16.427.115,69 euros cada uno (del 1 de septiembre de 2025 al 31 de agosto de 2026; del 1 de septiembre de 2026 al 31 de agosto de 2027; y del 1 de septiembre de 2027 al 31 de agosto de 2028). Y se contempla una prórroga opcional (del 1 de septiembre de 2028 al 31 de agosto de 2029) por el mismo importe.