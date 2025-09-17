Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Valencia busca diseñadores para crear los experiencia inmersiva del Centro del Santo Cáliz

El contenido digital se instalará hasta que se acondicione la Casa del Relojero en El Almudín, museo que acogerá un punto de recepción de visitantes durante el III Año Jubilar que se celebrará entre octubre de 2025 y octubre de 2026

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 11:31

El Ayuntamiento de Valencia ha acordado contratar por procedimiento de urgencia el equipamiento y la creación de contenidos digitales para la experiencia inmersiva del futuro ... Centro de Interpretación del Santo Cáliz, por un importe económico de 614.696,87 euros (IVA incluido) y con una duración de seis meses, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nuevo rascacielos en el skyline valenciano con pisos de entre 400.000 euros y 1,5 millones
  2. 2 75 familias compiten por alquilar la misma casa en el municipio de moda a dos minutos de Valencia
  3. 3 Muere Robert Redford a los 89 años
  4. 4 ENCUESTA | ¿Crees que España debe abandonar Eurovisión si Israel participa?
  5. 5 Así ha ido en audiencia el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró
  6. 6

    Cámara Valencia apunta la zona que puede solucionar el problema de la vivienda
  7. 7

    Cuatro candidatos aspiran a relevar a Mavi Mestre al frente de la Universitat de València
  8. 8 Confiesan el contrabando de caliqueños por valor de dos millones y medio de euros
  9. 9

    Las renuncias de alumnos hacen bajar las notas de corte más de un punto en la Comunitat
  10. 10

    Los chiringuitos inician su adiós en Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia busca diseñadores para crear los experiencia inmersiva del Centro del Santo Cáliz

Valencia busca diseñadores para crear los experiencia inmersiva del Centro del Santo Cáliz