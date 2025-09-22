Valencia amanece con los mismos atascos pese al Día de la Movilidad El cierre al tráfico de Pérez Galdós por las obras origina embotellamientos en las marginales del antiguo cauce y la capital registra tráfico denso

Valencia ha amanecido con un día ya otoñal pero con los mismos atascos que durante la semana pasada. Poco importa que hoy comience la Semana de la Movilidad porque los embotellamientos siguen siendo los mismos.

Uno de los principales núcleos de atascos son las marginales del antiguo cauce en dirección al Puente Nueve de Octubre. El corte a la circulación de Pérez Galdós ha provocado un caos de tráfico en la zona donde los conductores buscan rutas alternativas. Las avenidas de Pío Baroja y Maestro Rodrigo sufren las consecuencias con embotellamientos constantes.

También se han producido atascos esta mañana en la avenida de Tres Cruces, calle San Vicente entre Giorgeta y Plaza de España, Hermanos Machados en la conexión por la entrada de la V-21 y en Pío XII en dirección entrada a Valencia.

De esta manera, el llamado 'Día sin coches' se inicia en la capital con la misma tónica de todas las jornadas: esperas al volante, cláxones y caras largas en las principales arterias de la urbe. Y lo mismo en los accesos. Las principales carreteras de entrada a Valencia, como la V-30, la V-31 o la CV-36 contabilizan atascos que van desde los dos a los once kilómetros.

