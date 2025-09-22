Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incendio de una furgoneta obliga a desalojar dos casas en Chiva
Embotellamiento hoy en Valencia. LP

Valencia amanece con los mismos atascos pese al Día de la Movilidad

El cierre al tráfico de Pérez Galdós por las obras origina embotellamientos en las marginales del antiguo cauce y la capital registra tráfico denso

Juan Sanchis

Juan Sanchis

Valencia

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:09

Valencia ha amanecido con un día ya otoñal pero con los mismos atascos que durante la semana pasada. Poco importa que hoy comience la Semana de la Movilidad porque los embotellamientos siguen siendo los mismos.

Uno de los principales núcleos de atascos son las marginales del antiguo cauce en dirección al Puente Nueve de Octubre. El corte a la circulación de Pérez Galdós ha provocado un caos de tráfico en la zona donde los conductores buscan rutas alternativas. Las avenidas de Pío Baroja y Maestro Rodrigo sufren las consecuencias con embotellamientos constantes.

También se han producido atascos esta mañana en la avenida de Tres Cruces, calle San Vicente entre Giorgeta y Plaza de España, Hermanos Machados en la conexión por la entrada de la V-21 y en Pío XII en dirección entrada a Valencia.

De esta manera, el llamado 'Día sin coches' se inicia en la capital con la misma tónica de todas las jornadas: esperas al volante, cláxones y caras largas en las principales arterias de la urbe. Y lo mismo en los accesos. Las principales carreteras de entrada a Valencia, como la V-30, la V-31 o la CV-36 contabilizan atascos que van desde los dos a los once kilómetros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
  2. 2 Las tormentas se ceban con el sur de la provincia de Valencia: coches dañados en Xàtiva y granizada en Oliva
  3. 3 Confiesa la violación a una joven en una discoteca de Valencia
  4. 4 Corrillos y salseos en la terraza del Roig Arena
  5. 5 Aemet lanza la previsión del lunes y el martes en la Comunitat Valenciana con más tormentas fuertes en algunas zonas
  6. 6 La relación tóxica que destapó la trama de visados en el consulado dominicano en Valencia
  7. 7 El precio de la luz deja hoy lunes siete horas gratis para usar los electrodomésticos
  8. 8

    La causa de la dana: «Sálvese quien pueda»
  9. 9 Los mejores estilismos de los premios Valencianos para el siglo XXI
  10. 10

    Un mercado inmobiliario invisible en Valencia: las casas de porteros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Valencia amanece con los mismos atascos pese al Día de la Movilidad

Valencia amanece con los mismos atascos pese al Día de la Movilidad