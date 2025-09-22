Un accidente en la V-31 a la altura de Sedaví provoca más de 10 kilómetros de atascos sentido Valencia: consulta el estado del tráfico

Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Atascos en la V-31 este lunes, 22 de septiembre. DGT

La DGT ha notificado más de 58 kilómetros de retenciones a las entradas y salidas a Valencia

Redacción

Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:04

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 22 de septiembre, un accidente en la V-31 a la altura de Sedaví que provoca más de diez kilómetros de retenciones entre Silla y Sedaví sentido Valencia.

Además, también se producen los atacos habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se han registran 14 kilómetros de colas en ambas direcciones.

El tráfico también es lento en la CV-35 y la V-30, con diez y nueve kilómetros de retenciones respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.45 horas la situación en las carreteras es la siguiente:

- V-31 (accidente): once kilómetros entre Silla y Sedaví sentido Valencia

- A-7: ocho kilómetros entre Museros y Godella sentido Alicante

- A-7: seis kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona

- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto

- V-30: seis kilómetros entre Masía del Juez y Valencia para poder acceder a la ciudad

- CV-35: ocho kilómetros entre la Pobla de Vallbona y Cruz de Gracia sentido Valencia

- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Vaelcnai

- CV-36: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36

- CV-36: dos kilómetros entre Aldaia y Masía del Juez sentido creciente de la kilometración hacia la A-7

- CV-36: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia

- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36

- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad

Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.

