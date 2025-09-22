Un accidente en la V-31 a la altura de Sedaví provoca más de 10 kilómetros de atascos sentido Valencia: consulta el estado del tráfico
La DGT ha notificado más de 58 kilómetros de retenciones a las entradas y salidas a Valencia
Redacción
Lunes, 22 de septiembre 2025, 09:04
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha notificado a primera hora de este lunes, 22 de septiembre, un accidente en la V-31 a la altura de Sedaví que provoca más de diez kilómetros de retenciones entre Silla y Sedaví sentido Valencia.
Además, también se producen los atacos habituales como consecuencia del repunte habitual de tráfico en plena hora punta. La situación es especialmente complicada en la A-7, donde se han registran 14 kilómetros de colas en ambas direcciones.
El tráfico también es lento en la CV-35 y la V-30, con diez y nueve kilómetros de retenciones respectivamente. Según la información recogida por la DGT a las 8.45 horas la situación en las carreteras es la siguiente:
- V-31 (accidente): once kilómetros entre Silla y Sedaví sentido Valencia
- A-7: ocho kilómetros entre Museros y Godella sentido Alicante
- A-7: seis kilómetros entre Les Simetes y Cruz de Gracia sentido Barcelona
- V-30: tres kilómetros entre Paterna y Quart de Poblet sentido puerto
- V-30: seis kilómetros entre Masía del Juez y Valencia para poder acceder a la ciudad
- CV-35: ocho kilómetros entre la Pobla de Vallbona y Cruz de Gracia sentido Valencia
- CV-35: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia
- CV-36: cuatro kilómetros entre Picanya y Horno de Alcedo sentido Vaelcnai
- CV-36: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36
- CV-36: dos kilómetros entre Aldaia y Masía del Juez sentido creciente de la kilometración hacia la A-7
- CV-36: 2,5 kilómetros entre La Coma y Burjassot sentido Valencia
- CV-33: dos kilómetros entre Masía del Juez y Picanya sentido CV-36
- V-21: tres kilómetros entre Alboraya y Valencia para poder acceder a la ciudad
Recordamos que la situación va variando, por lo que se recomienda consultar el estado del tráfico en tiempo real a través de la página de la DGT.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.