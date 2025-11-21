Así se ultima el encendido de luces de Navidad en Valencia: instrumentos musicales en el balcón del Ayuntamiento y montaje de la noria en San Agustín

En el centro de Valencia comienza la cuenta atrás para el espectáculo del encendido de las luces de Navidad. Quedan horas, ya que el acto ... inaugural será a las 19.30 horas y, durante toda la mañana del viernes, los operarios se afanan en terminar los preparativos.

En el balcón del Ayuntamiento sorprende este año una decoración donde los instrumentos musicales son los protagonistas. Trombones, panderetas, tambores, timbales y hasta un teclado sirven para recordar la propuesta Valencia Music City y todo ello está acompañado por guirnaldas vegetales y luces.

En las ventanas que completan la fachada del Ayuntamiento de Valencia también han aparecido coronas y violines y es que esta tarde, el encendido tendrá un momento previo con una plaza a oscuras, y se ira iluminando el balcón y las ventanas conforme avance el relato con forma de cuento de Navidad que envolverá el centro de magia.

Árbol, pista de hielo y instrumentos en el balcón del Ayuntamiento. LP

En la plaza del Ayuntamiento, el árbol de Navidad, que se ha vestido este año con notas musicales, ya está listo. Durante la mañana se han vestido las vallas con unas telas azules para darle más importancia y, en el centro de la plaza, los responsables de la pista de hielo han comenzado a poner el agua que cuajará y se congelará para que puedan llegar los primeros patinadores.

Tras el encendido de luces ya se podrá empezar a utilizar esta atracción de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, al igual que el carrusel infantil que hay en la misma plaza.

Riego de las plantas de Navidad y carrusel. LP

En la misma plaza del Ayuntamiento, los muevos maceteros grises se han vestido de color con la colocación de plantas de Navidad de vivos tonos rojos que esta misma mañana se estaban regando con una cuba cisterna.

En la plaza de San Agustín los operarios también se afanan esta mañana en montar la nueva noria con ocho cabinas que hará las delicias del público familiar, una noria de tono rojo que comenzará a funcionar el sábado.

Montaje de la noria y el trenecito en la plaza de San Agustín. LP

Justo al lado, en la misma plaza de San Agustín, también se está terminando el montaje de un trenecito de Alicia en el País de las Maravillas que también entrará en servicio el sábado.

Otro escenario navideño se encuentra en la plaza de la Reina. Las farolas se han rodeado de luces colgantes que tienen en el centro estrellas que dan reflejos de varios colores y en el centro, cerca del Miguelete, se ha puesto ya una estrella de Navidad.

Instrumentos musicales y decoración navideña en la plaza de la Reina. LP

Un tercer punto de atención es la plaza de la Virgen, donde la Generalitat, ha instalado un imponente árbol de Navidad en el centro de la plaza con tiras de luces que animarán el entorno.

Árbol de Navidad de la plaza de la Virgen y trineo y renos del jardín del Palau de la Generalitat. LP

Además, en el jardín situado junto al Palau de la Generalitat una edición más el público se podrá hacer fotos con el trineo y podrán fotografiarse junto a renos y árboles luminosos, una decoración que se completa con unos elfos.