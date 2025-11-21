Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Ayuso carga con todo contra Sánchez y aventura una respuesta desquiciada
Instrumentos utilizados como decoración en el balcón del Ayuntamiento de Valencia. LP

Así se ultima el encendido de luces de Navidad en Valencia: instrumentos musicales en el balcón del Ayuntamiento y montaje de la noria en San Agustín

La pista de hielo tendrá agua congelada esta noche y la plaza ya se prepara para la inauguración de la decoración con música y un cuento a las 19.30 horas

Lola Soriano Pons

Valencia

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:53

Comenta

En el centro de Valencia comienza la cuenta atrás para el espectáculo del encendido de las luces de Navidad. Quedan horas, ya que el acto ... inaugural será a las 19.30 horas y, durante toda la mañana del viernes, los operarios se afanan en terminar los preparativos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3 Sanidad clausura una clínica dental tras la muerte de una niña y la hospitalización de otra en Alzira
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6

    El dueño del Ventorro: «Mazón y Vilaplana se fueron entre las 18.30 y las 19 horas. Creo que ya no había más clientes»
  7. 7

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  8. 8 Los médicos de La Coma estallan: el centro de salud cierra tras las amenazas a tres sanitarias y la atención se traslada a Paterna
  9. 9

    Un tribunal paraliza el museo de Sorolla en el edificio de Correos en Valencia mientras se resuelve el recurso del Colegio de Arquitectos
  10. 10 Marta Sánchez revoluciona las redes con unas fotos virales en las que su rostro está totalmente cambiado: «Ni la IA es capaz de reconocerla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así se ultima el encendido de luces de Navidad en Valencia: instrumentos musicales en el balcón del Ayuntamiento y montaje de la noria en San Agustín

Así se ultima el encendido de luces de Navidad en Valencia: instrumentos musicales en el balcón del Ayuntamiento y montaje de la noria en San Agustín