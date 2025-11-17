Melani García será la voz del encendido de luces de Navidad en Valencia

El encendido de las luces de Navidad del próximo viernes en Valencia será un acto de gran altura. Atentos a los fans de la cantante ... valenciana Melani García, porque ella será la encargada de poner voz al encendido de la plaza del Ayuntamiento.

La cita será a las 19.30 horas y, como ha desvelado Juan Pablo Valero, director general de Valencia Music City, «no va a ser un acto de sólo apretar el interruptor y ya está. Habrá música en vivo».

Acto seguido ha anunciado que será Melani García, «la ganadora de 'Tu cara me suena' y participante de Eurovisión Junior la que actuará con voz en directo.

Además, como ha añadido Valero, acompañado de los concejales Julia Climent y José Luis Moreno, estará acompañada al piano por Eduardo Marquina y al violín, por Federico Nathan.

También intervendrá nuevamente la coral Juan Bautista Comes, con la dirección de Cristina Contreras «y la niña Yaimar Peña será solista del coro».

Después de este encendido tan espectaculr, la Pirotecnia Valenciana pondrá el broche de oro con el disparo de unpiromusical, un acto que presidirán la alcaldesa de Valencia, María José Cataláá, y las falleras mayores de Valencia 2026, Carmen Prades y Marta Mercader y sus cortes.

Árbol de Navidad, arco de Reino de Valencia y rueda de prensa del encendido de luces. LP

La concejala de Servicios Centrales, Julia Climet, ha detallado que el lema de este año del encendido será 'La música encén el Nadal' y ha recordado que este año el Ayuntamiento invierte 1,1 milones de euros para iluminar más de un centenar de calles, plazas, parques y las 15 pedanías.

También ha recordado que por segundo año el árbol de Navidad de la plaza del Ayuntamiento mide 25 metros y cabe destacar que se ha decorado con estrellas, pero también con notas musicales.

Habrá 26 árboles iluminados en distritos y 15 en pedanías. Más de 300 arcos y banderolas en zonas como avenida del Cid, avenida de Cataluña, J. J. Dómine y en los accesos a la ciudad. Y también iluminaciones en zig-zag en Don Juan de Austria, Paseo de Ruzafa, la zona del Mercado Central, Caballeros, Bolsería o plaza de San Agustín.

El encendido de la plaza del Ayuntamiento comenzará cada día a las 18 horas y el concejal de Cultura, José Luis Moreno, ha indicado que este año se ha hecho coincidir este evento con la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, que será el sábado. Por eso, el fin de semana habrá actuaciones el vienres, de la Orquesta de Valencia en el Palau de la Música y el domingo de la Banda Municipal.