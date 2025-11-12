Las luces de la Navidad llegarán dos semanas antes a Valencia

La cuenta atrás de '¡3, 2, 1....!' en la plaza del Ayuntamiento para hacer el acto oficial del encendido de las luces de Navidad llegará ... este año más pronto que nunca.

La fecha elegida, si no hay cambios de última hora, para vestir Valencia de Navidad será el 21 de noviembre.

Sí, han leído bien. Este año el Ayuntamiento de valencia no se esperará para encender el interruptor de las luces a la entrada del mes de diciembre, sino que se adelanta incluso al Black Friday. Si esta última cita de descuentos comerciales tendrá lugar el 28 de noviembre, el encendido de luces será incluso un viernes antes, el 21 de noviembre, previsiblemente a las 19 horas.

No hay que olvidar que en las Navidades del 2024-2025 este acto, que consigue llenar la plaza del Ayuntamiento de público muy ilusionado por convertirse en niño por unas horas, se celebró el 4 de diciembre.

Ahora se avanza e iluminarán la ciudad 14 días antes, algo que muchos agradecerán, ya que de hecho, el pasado fin de semana ya fueron muchos los que se desplazaron a la plaza del Ayuntamiento para pasear y ver si ya se había empezado a ambientar las calles y se oía decir a la gente que tenían ganas de ver las luces encendidas.

Eso sí, no coincidirá este año el encendido de las luces con la inauguración del Belén del Salón de Cristal, cuya inauguración está prevista para el 2 de diciembre.

Por hacer un repaso a ediciones anteriores, en 2024 se enciendieron el 4 de diciembre y, en este caso, con un sentido homenaje a los afectados por la trágica dana, con la interpretación de la canción 'Voces de Valencia' por parte de Rei Ortolà, que se convirtió en el himno de la dana y con la coral Juan Bautista Comes y con un espectáculo que recibió el nombre de 'La estrella de la solidaridad'.

En 2023 se encendieron las luces un 1 de diciembre; en 2022 el día 2 de diciembre; en 2020 fue en la misma fecha y las fechas en que más pronto se habían inaugurado los decorados navideños hasta ahora era en 2018, que fue el día 30 de noviembre y en 2021, que fue el 29 de noviembre, pero nunca antes el día 21 de noviembre.

La concejala Julia Climent, comprobando el montaje del árbol de Navidad en la plaza del Ayuntamiento y detalles de estrellas que decoran el árbol. LP

Se da la circunstancia de que incluso este año Valencia encenderá las luces antes que Madrid, ya que en la plaza Cibeles el encendido de la decoración navideña se hará el 22 de noviembre, un día después de Valencia. En el caso de Vigo, ciudad que siempre presume de la importante inversión que hacen para vestir la ciudad de Navidad sí adelantará a Valencia. Caballero hará el encendido el 15 de noviembre con un proyecto con 12 millones de luces.

Si desde finales de octubre han empezado a aparecer de forma progresiva las guirnaldas en la calle de la Paz, una gran campana transitable en la plaza del Patriarca o las mantas de estrellas de un lateral de la plaza del Ayuntamiento, de camino a San Vicente con María Cristina, este martes desde las 6 de la mañana ya se ha empezado a montar el árbol de Navidad que por segundo año se ubicará justo en el punto donde se planta la falla municipal.

El árbol navideño mide 25 metros de altura y este año, como novedad, en cada planta de altura del árbol se pondrá una ráfaga de estrellas.

La concejala de Servicios Centrales, Julia Climent, ha visitado la plaza para comprobar cómo se descargaban las piezas que se irá montando hasta llegar a la estrella que coronará el árbol.

Poco a poco se irán viendo las luces que se pondrán en la calle Colón o en la calle Castellón, vía esta última donde los vecinos y comerciantes han sudrido muchos meses las obras del túnel del metro que unirá la salida de la calle Xàtiva con la de Alicante.

La pista de hielo se transporta este domingo

Otro dato a tener en cuenta para aquellos que les gusta ir viendo cómo se viste Valencia de Navidad, es que el transporte de la pista de hielo que montan todos los años desde la asociación de Comerciantes del Centro Histórico se hará este domingo por la noche, para no interferir en el tráfico y en el paso de peatones por la zona.

El montaje durará alrededor de una semana y la idea es abrir esta pista que nos transporta al Rockefeller Center el 28 de noviembre, para el Black Friday.

El carrusel de los comerciantes que también atrae a muchas familias estará listo para el mismo día del encendido de luces de la plaza del Ayuntamiento, para el día 21 de noviembre. Más adelante, desde la asociación de Comerciantes del Centro Histórico instalarán elementos decorativos de gran formato para hacerse selfies, como una gran caja regalo iluminada en la plaza del Doctor Collado y un árbol en la plaza de los Fueros.

Este año de nuevo no podrán poner una gran bola roja con la que contaban los comerciantes porque resultó dañada por la dana, ya que se encontraba almacenada en Beniparrell.