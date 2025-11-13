El tranvía de Valencia no llegará a la playa durante tres semanas por obras

Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha anunciado que suspenderá durante casi tres semanas la circulación de tranvías de las líneas 4, 6 y 8 ... de manera parcial. En concreto, los servicios de Metrovalencia realizarán trabajos de mantenimiento y renovación de infraestructuras en el tramo que une las paradas de La Cadena y Marítim del 17 de noviembre al 5 de diciembre, por lo que la circulación quedará interrumpida a lo largo de ese tramo.

La ejecución de estas obras conlleva que los tranvías no circulen por los tramos indicados, sin que el resto del servicio tranviario se vea afectado, al igual que las líneas de metro que circularán con normalidad.

Con motivo de estos trabajos la Línea 4 discurrirá entre Tarongers-Ernest Lluch y Lloma Llarga/ Terramelar-Mas del Rosari. La Línea 6 funcionará entre Beteró y Tossal del Rei; mientras que la Línea 8 dejará de prestar servicio entre Marítim y Neptú.

Estas actuaciones forman parte de los trabajos que FGV está realizando para renovar y modernizar los tramos de las líneas del tranvía de Metrovalencia, en servicio desde 1994.

Los trabajos previstos garantizan unas mejores condiciones de circulación de los tranvías a su paso por las zonas afectadas mejorando la comodidad y regularidad del servicio.

Las obras programadas, entre el 17 de noviembre y 5 de diciembre, contemplan la sustitución de carril en la curva del tranvía en la avenida de Los Naranjos, en dirección a la calle Doctor Lluch, junto a la parada de La Cadena, y la sustitución de los aparatos de vía en la calle Mediterráneo, en el entorno de la parada de Canyamelar.

De manera paralela, el tráfico de vehículos se puede ver afectado en la zona de obras durante la ejecución de estos trabajos.