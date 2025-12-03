Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Solares de PAI de Malillla Sur donde se levantarán las nuevas viviendas. Jesús Signes

Torrescamara urbanizará el PAI Malilla Sur donde se construirán 115 viviendas públicas

La bolsa de suelo es de 35.700 metros cuadrados, de los que 300 son del Ayuntamiento de Valencia, hay dos parcelas de 705 metros cuadrados de Aumsa, otros mil de Adif y el resto son parcelas terciarias, viales y zonas verdes

Lola Soriano Pons

Valencia

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:55

Comenta

Por fin se desatasca el proyecto de urbanización conocido como PAI de Malilla Sur, situado junto al Hospital La Fe y la finca 'solitaria' que ... lleva décadas rodeada de solares, entre el Bulevar Sur y, el complejo sanitario y las vías del tren.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a su compañero de piso en Valencia tras sufrir un brote de su enfermedad mental
  2. 2 La Policía arresta por omisión de socorro a la dueña de la clínica de Alzira por la muerte de la niña
  3. 3 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  4. 4 Asesina a puñaladas a su pareja en Alicante y después se ahorca
  5. 5

    El nuevo Gobierno de Llorca tendrá tres vicepresidencias y sitúa a Barrachina de portavoz
  6. 6 Los diez libros que Juan Roig recomienda a los empresarios afectados por la dana
  7. 7 VÍDEO | Así ha anunciado Pérez Llorca su nuevo Consell
  8. 8 Busca el horario en el que desfilarás con tu falla en la Ofrenda de 2026
  9. 9 La Policía detiene al anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira
  10. 10 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Torrescamara urbanizará el PAI Malilla Sur donde se construirán 115 viviendas públicas

Torrescamara urbanizará el PAI Malilla Sur donde se construirán 115 viviendas públicas