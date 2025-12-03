Torrescamara urbanizará el PAI Malilla Sur donde se construirán 115 viviendas públicas

Por fin se desatasca el proyecto de urbanización conocido como PAI de Malilla Sur, situado junto al Hospital La Fe y la finca 'solitaria' que ... lleva décadas rodeada de solares, entre el Bulevar Sur y, el complejo sanitario y las vías del tren.

Y es que el Consejo de Administración de AUMSA adjudicará, en la reunión convocada para este jueves, la adjudicación de las obras del proyecto de urbanización del Programa de Actuación Integrada (PAI) para el desarrollo de la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 Malilla Sur que permitirá la construcción de 113 viviendas de protección pública.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo y presidente de Aumsa, Juan Giner, «una de las grandes prioridades que el equipo de gobierno de M.ª José Catalá tiene encima de la mesa es la construcción de viviendas. Para responder a las exigencias de los vecinos hemos puesto en marcha medidas tanto de corto plazo como de largo plazo. Por esa razón, mientras seguimos impulsando la construcción de más 1.000 viviendas, a través del Plan + Vivienda, tenemos que comenzar con los proyectos de urbanización que nos van a permitir diseñar las edificaciones que pondremos en marcha en los próximos años».

De esta forma, se han licitado tanto las obras, como la dirección facultativa del proyecto de urbanización del Programa de Actuación Integrada para el desarrollo de la Unidad de Ejecución única del sector PRR-7 Malilla Sur, lo que supone una actuación sobre una superficie de 35.700 m².

De los más de 35.700 metros cuadrados de esta bolsa de suelo, el Ayuntamiento de Valencia dispondrá de una parcela de casi 300 m² con los que se podrá edificar 33 viviendas de protección pública y Aumsa tendrá dos parcelas de 705 m² donde se construirán 80 viviendas de protección pública.

El resto de los terrenos están grafiados como suelo terciario, viales y zonas verdes, además de otra bolsa de suelo urbanizable de más de 1.000 metros cuadrados que es propiedad de Adif.

La urbanización costará 5,2 millones de euros

Durante la tramitación del expediente, cuatro empresas (Bertolín, Orthen, Torrescamara y Vilor Infraestructuras) se presentaron a la licitación de las obras, cuyo presupuesto base de licitación era de 5,2 millones de euros.

Una vez presentadas las ofertas, la propuesta que se lleva al Consejo de Administración para la adjudicación de las obras recae en la empresa Torrescamara por un importe de 5 millones de euros.

Por otro lado, en cuanto a la dirección de obras, se presentaron tres ofertas y, finalmente, la propuesta de adjudicación es para Oficina Téncia Tes.

Según ha indicado el presidente de Aumsa, «este proyecto es un ejemplo más de gestión, trabajo, de propuestas de desarrollo de ciudad y sobre todo, de iniciativa encaminada a continuar planteando soluciones diversas para afrontar la situación actual de la vivienda. Y ahora, vamos a regenerar y dignificar una zona que durante muchos años ha estado esperando que este proyecto saliera adelante».

Cabe destacar que en el año 2022, en el gobierno de Ribó, ya se sacó a licitación la urbanización de este sector con un presupuesto de 3,9 millones de euros y, entonces, se habló de alzar unas 290 viviendas. Este concurso finalmente se declaró desierto por el aumento de los costes de materiales.

Ante esta situación, el actual equipo de gobierno de Catalá retomó el tema y aprobó en marzo de 2024 una revisión de los gastos de urbanización y aumentó el presupuesto hasta los cinco millones de euros actuales por los que finalmente se han licitado los trabajos de urbanización.

Una vez se termine la urbanización de la zona, para la que hay prevista un plazo de ejecución de diez meses, el Ayuntamiento de Valencia deberá decidir cómo gestiona las parcelas resultantes, si a través de la empresa pública Aumsa o mediante una colaboración público-privada.