¿Por qué hay una torre de arena de 2 metros en pleno centro de Valencia? La creación, que forma parte de una acción de marketing, permanecerá durante dos días en las puertas del Mercado de Colón

Javier Gascó Valencia Jueves, 4 de septiembre 2025, 14:47 Comenta Compartir

El Mercado de Colón ha amanecido este jueves con una impetuosa torre de arena de dos metros de altura a sus puertas. Junto a ella una cartel y un código QR, que ha atraído las miradas de los visitantes que durante la mañana se han sorprendido por la escultura. Pero, ¿por qué ha aparecido de la noche a la mañana esa creación en pleno centro de Valencia?

Se trata de una campaña de street marketing del Grupo Inmobiliario TM, que ha elegido uno de los lugares más simbólicos de la ciudad para empezar a promocionar el que será su nuevo proyecto en la Comunitat Valenciana.

Con esta acción, la firma ha pretendido reproducir la silueta del TM Tower, que se convertirá en el residencial más alto de Europa y que se ubicará en Benidorm. El edificio alcanzará los 230 metros de altura y estará compuesto por 64 plantas.

La intención de la compañía con esta innovadora propuesta es la de «hacer un guiño a su ADN mediterráneo y a la ciudad de Benidorm», antes de presentar el rascacielos en sociedad en un acto que tendrá lugar el próximo 18 de septiembre.