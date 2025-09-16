Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Así quedará la nueva fachada tras la remodelación. LP

Tabiques de cerámica contra el fuego en la reconstrucción del edificio de Campanar

Este material ha sido escogido por el despacho de arquitectura encargado de la rehabilitación del edificio por «su seguridad, confort y durabilidad»

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 10:30

La urbanización de la calle Poeta Rafael Alberti que fue pasto de las llamas el 22 de febrero de 2024 avanza en su reconstrucción. El ... edificio ya se encuentra rodeado de andamios en su torre más alta y el plazo para ver de nuevo la ubranización habitada tendrá un periodo de 16 meses. ARQUEHA, despacho de arquitectura encargado de la rehabilitación, desveló hace semanas que la fachada (cuyo material anterior fue el motivo de la rápida propagación del fuego) se reconstruirá con placas de cerámica. Ahora, el mismo despacho desvela que las paredes que separen viviendas y zonas comunes se reconstruirán con ladrillo cerámico.

