Tabiques de cerámica contra el fuego en la reconstrucción del edificio de Campanar

La urbanización de la calle Poeta Rafael Alberti que fue pasto de las llamas el 22 de febrero de 2024 avanza en su reconstrucción. El ... edificio ya se encuentra rodeado de andamios en su torre más alta y el plazo para ver de nuevo la ubranización habitada tendrá un periodo de 16 meses. ARQUEHA, despacho de arquitectura encargado de la rehabilitación, desveló hace semanas que la fachada (cuyo material anterior fue el motivo de la rápida propagación del fuego) se reconstruirá con placas de cerámica. Ahora, el mismo despacho desvela que las paredes que separen viviendas y zonas comunes se reconstruirán con ladrillo cerámico.

«Las futuras paredes interiores que dan a zonas comunes o a recintos de instalaciones, serán de ladrillo cerámico, y las que separan unas viviendas de otras, que en el edificio original eran únicamente de placa de yeso laminado, incorporarán además el ladrillo cerámico para mejorar de forma sustancial su comportamiento frente a incendios», así lo ha desvelado Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla Cocida) junto con ARQUEHA, el equipo de arquitectura encargado del proyecto de rehabilitación.

De esta manera, se confirma que la cerámica será el material protagonista en la nueva piel del edificio de Campanar. Y es que, como ya desveló ARQUEHA, la nueva fachada ventilada exterior empleará piezas cerámicas que se instalarán sobre las paredes de ladrillo cerámico que formaban parte del edificio original. El aprovechamiento del ladrillo original de la estructura es posible gracias a la comprobación a través de ensayos que han mantenido intactas sus propiedades, a pesar del feroz incendio que tuvo que resistir en febrero de 2024.

Elena Santiago, secretaria general de Hispalyt, ha declarado que «celebramos una decisión que ha dado prioridad a la seguridad, el confort y la durabilidad de las viviendas. La elección de materiales cerámicos para la reconstrucción, es una declaración de intenciones en favor de la seguridad, para que no se repita una tragedia así por culpa de materiales no resistentes al fuego».

Tal y como ha confirmado Hispalyt, la decisión de utilizar este ladrillo cerámico responde a los criterios del despacho de arquitectura encargado de la rehabilitación. Según la asociación de Fabricantes de Ladrillo, ARQUEHA ha seguido criterios de seguridad frente al fuego, confort térmico y acústico, y calidad duradera para escoger este material. «El siniestro dejó en evidencia las limitaciones de algunos sistemas constructivos empleados en el edificio original, como el revestimiento de aluminio y relleno de polietileno de la fachada, que avivó las llamas, y las paredes y tabiques interiores realizados con placa de yeso laminado, que se vieron incapaces de contener la propagación del fuego entre viviendas» recordaban desde Hispalyt.