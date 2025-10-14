Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Una mujer entra en el hostal clandestino de Mestalla. Irene Marsilla

¿Sigue abierto el hostal clandestino del barrio de Mestalla?

Pese al cierre decretado por el Ayuntamiento, sigue entrando gente en el local y la Policía patrulla en la puerta las 24 horas del día

Gonzalo Bosch

Gonzalo Bosch

Valencia

Martes, 14 de octubre 2025, 01:12

Comenta

El barrio de Mestalla ha sido víctima durante los dos últimos años de un hostal clandestino que generaba molestias de convivencia entre los vecinos. ... El complejo funcionaba sin licencia de actividad, y los huéspedes han provocado infinidad de molestias entre los residentes de la zona debido al consumo de alcohol y otras drogas en la puerta del albergue, así como peleas e incluso la emisión de comentarios vejatorios a transeúntes. A este respecto, el Ayuntamiento de Valencia declaró el cierre de dicho establecimiento hace 10 días. Sin embargo, durante todo este tiempo se ha seguido viendo a gente entrar al local y la Policía Local vigila la puerta las 24 horas del día desde que se precintó el hostal.

