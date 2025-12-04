El Santo Cáliz se lanza a la conquista del mundo

Tres días de reflexión en torno al Santo Cáliz, la reliquia de Valencia que aspira a la globalidad, a conquistar el mundo. Ponencias y debates ... han servido para profundizar en detalles que afectan a la reliquia, pero también para descubrir la conveniencia de extender el conocimiento del valor que encierra empezando por el público valenciano para el que en gran parte es un gran desconocido. El congreso 'Santo Cáliz: investigación, historia y alcance global', organizado por la Fundación Santo Cáliz, presidida por Carlos Alfonso, ha terminado esta mañana con la apuesta pronunciada por Alfonso de que «este tercer Año Jubilar del Santo Cáliz ha de servir para conseguir su definitiva consolidación como reliquia incomparable y la proyección internacional de Valencia como ciudad de referencia para la tradición cristiana occidental».

Las tres jornadas que han contado entre sus organizadores con Alicia Palazón, responsable del Aula Santo Cáliz-Aula Grial, han acercado a las conferencias a destacados ponentes y participantes del mundo académico y cultural. Desde distintas ramas del saber la copa santa ha emergido como valor tanto a los ojos de la fe como a los ojos de la razón. Así lo señaló el arzobispo de Valencia, don Enrique Benavent: «El Santo Cáliz no está en contradicción ni con la razón ni con la historia».

El encuentro ha servido para descubrir intervenciones magistrales como la impartida por el experto italiano en historia de la escultura Darío del Búfalo, quien dio a conocer que la copa sagrada se puede datar en el siglo primero antes de Cristo, dato fundamental y de gran trascendencia para situar cronológicamente el vaso utilizado en la Última Cena.

La ponencia del exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España José Manuel García-Margallo, ha sido otra de las intervenciones destacadas para llamar la atención de lo que supone el Santo Cáliz en la recuperación de los principios de la civilización cristiana en un momento de inflexión en la historia europea.

Las jornadas han finalizado esta mañana con una mesa de periodistas en la que se han planteado las claves que pueden conducir a la extensión del conocimiento de la reliquia, sobre todo entre los jóvenes, empezando por los propios valencianos. Una llamada a la estima de lo propio, así como la celebración de hitos relacionados con la copa que se venera en la Catedral a fin de que pueda ser objeto de noticia a la que dar difusión, ha sido otra de las conclusiones que se ha podido extraer de la última jornada del congreso.

Con un centenar de inscritos, la organización considera el congreso un verdadero éxito de participación. La iniciativa estaba promovida por el Ayuntamiento de Valencia, la Archidiócesis de Valencia y la Fundación Santo Cáliz.