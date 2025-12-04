Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Mesa de periodistas en el congreso sobre el Santo Cáliz. LP

El Santo Cáliz se lanza a la conquista del mundo

La fundación que vela por la reliquia cierra su congreso con una apuesta por «la proyección internacional de Valencia como ciudad de referencia para la tradición cristiana occidental» I Las jornadas concluyen con una llamada a extender el conocimiento de la copa al gran público

Laura Garcés

Laura Garcés

Valencia

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:17

Tres días de reflexión en torno al Santo Cáliz, la reliquia de Valencia que aspira a la globalidad, a conquistar el mundo. Ponencias y debates ... han servido para profundizar en detalles que afectan a la reliquia, pero también para descubrir la conveniencia de extender el conocimiento del valor que encierra empezando por el público valenciano para el que en gran parte es un gran desconocido. El congreso 'Santo Cáliz: investigación, historia y alcance global', organizado por la Fundación Santo Cáliz, presidida por Carlos Alfonso, ha terminado esta mañana con la apuesta pronunciada por Alfonso de que «este tercer Año Jubilar del Santo Cáliz ha de servir para conseguir su definitiva consolidación como reliquia incomparable y la proyección internacional de Valencia como ciudad de referencia para la tradición cristiana occidental».

