Cartel del porlideportivo de Abastos que indica que una de las piscinas está cerrada por las obras de mantenimiento del lucernario. J. L. Bort

La ruina del polideportivo municipal de Abastos

Los vecinos denuncian que el ascensor no funciona desde hace meses, hay aparatos rotos, saunas en mal estado y aseos insalubres

Lola Soriano Pons

Valencia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 01:55

Los vecinos que son usuarios del polideportivo de Abastos se sienten atrapados en el tiempo. Si bien el Ayuntamiento de Valencia ya trabaja en la ... licitación de la nueva concesión, la realidad es que mientras tanto, llevan desde 2018 con unas instalaciones envejecidas, que se estropean continuamente y con algunas dependencias insalubres.

