La ruina del polideportivo municipal de Abastos

Los vecinos que son usuarios del polideportivo de Abastos se sienten atrapados en el tiempo. Si bien el Ayuntamiento de Valencia ya trabaja en la ... licitación de la nueva concesión, la realidad es que mientras tanto, llevan desde 2018 con unas instalaciones envejecidas, que se estropean continuamente y con algunas dependencias insalubres.

Asistentes a este recinto municipal, como Paco J., detallan que «los abonados llevamos años pagando y hemos de convivir con un polideportivo que sufre dejadez, falta de mantenimiento». Según detalla, una de las cuestiones que claman al cielo «es que el ascensor lleva meses averiado y no tienen en cuenta a las personas mayores que tienen que acudir a rehabilitación o con movilidad reducida, porque hay que subir dos pisos».

El mismo problema ratifican Roberto y Lorena, asistentes al recinto polideportivo. «El ascensor creemos que no funciona desde mayo o junio. No es de recibo que no inviertan ni en arreglar algo tan importante para las personas que no pueden subir las escaleras».

Otro problema añadido es que hay varias máquinas de musculación que no funcionan. «Hay unas tres máquinas que no van, una para hacer presión de piernas y dos de pecho. Le ponen el cartel de que no funcionan y así se queda, sin dar una solución, cuando nosotros sí pagamos todos los meses», indica Inma.

Acceso al polideportivo de Abastos y una de las máquinas que están fuera de servicio. J.L. Bort / LP

Esta misma joven detalla que «lo único que han arreglado es que hace meses que los tornos no iban y se podía colar el que quisiera y ahora han puesto un código QR para acceder. Sólo arreglan lo que les interesa, pero el resto no se hace nada ni el Ayuntamiento exige que se arregle mientras prestan el servicio».

Otra usuaria, Ana, detalla que hay «gente que no puede venir a hacer su gimnasia porque el ascensor no va y no pueden subir». Otra joven que acude con su pareja e hijo, añade que «en el folleto informativo aún reflejan que tienen una ludoteca, cuando hace años que no está, y el aire acondicionado casi no lo ponen y hace calor».

A la pregunta de qué material no funciona, otro usuario de nombre Manu, comenta indignado que «la pregunta debería de ser qué es lo que funciona». Y describe que «pagamos mensualmente pero no hay un buen mantenimiento. En la sauna, la madera tiene agujeros y hay clavos que se salen y no lo reparan y falta mucha limpieza en las duchas. El suelo es de goma y salta y en la piscina de chorros, sólo van tres».

Precisamente en las duchas «es imposible regular bien el agua, no funciona correctamente y los baños huelen muy mal», añade Ana tras salir de la clase matinal.

Las mismas respuestas dan todos los usuarios consultados que salen de su hora dedicada al deporte, entre ellos Antonio. «Cobran, pero el mantenimiento es malo. Las saunas van mal, las duchas a veces se estropean y no se molestan ni en arreglar ya el ascensor que lleva meses averiado. Esto es un desastre».

Mientras en el recinto exterior van a buen ritmo las obras de rehabilitación del edificio construido por Javier Goerlich que alberga un instituto, una comisaría de la Policía Nacional, una biblioteca y la asociación vecinal, los usuarios del polideportivo están a la espera de que se vuelva a sacar en concesión el servicio y afirman que no es justo que mientras tanto, tengan que soportar las carencias.

Plazo de aspirantes a concesionarias hasta mitad de octubre

En cuanto al proceso para adjudicar de nuevo el complejo deportivo, cabe recordar que hasta la segunda semana de octubre las empresas tienen de plazo para presentar propuestas.

El Ayuntamiento de Valencia ha planteado esta licitación con concurrencia restringida y faltará ver cuántas empresas presentan el proyecto completo para revivir estas instalaciones municipales.

No hay que olvidar que la empresa que se quede la concesión tendrá que invertir ocho millones de euros en las obras de mejora necesarias y, a lo largo de 25 años, se calcula que invertirán en gestión y mantenimientos alrededor de 101 millones de euros.

Y es que los trabajos precisarán de unas obras de reforma y la dotación de todo el equipamiento necesario para su explotación y la empresa que se haga cargo de la misma deberá ingresar un canon fijo y otro variable.

Lafirma que resulte adjudicataria de la concesión, además de la explotación y gestión del servicio deportivo, deberá llevar a cabo prestaciones como la redacción del proyecto de ejecución y de actividad; la redacción del plan de explotación y gestión deportiva y del plan de mantenimiento integral; también la ejecución de las obras correspondientes al proyecto; la dotación de todo el equipamiento de la instalación deportiva y el mantenimiento integral de la instalación deportiva.

Es importante resaltar que no es el único complejo deportivo con la concesión caducada, en la misma situación se encuentra el recinto deportivo de Orriols, que además sigue cerrado a la espera de la reforma de la cubierta porque la instalación también está en mal estado por la inacción del anterior gobierno; y lo mismo ocurre en la piscina de Ayora, en Marxalemes y Patraix.