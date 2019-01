Ribó disfraza de participación vecinal sus grandes decisiones de tráfico

Pocos votantes, jóvenes y escaso apoyo de jubilados

¿Han utilizado algunos grupos los procesos participativos para sacar adelante proyectos con unos pocos votos? La pregunta no tiene respuesta, al menos no por parte de la Federación de Vecinos ni de algunas asociaciones vecinales consultadas. «Es posible que eso sea así, pero no en nuestro caso, nosotros no somos así. Aquí, cada socio ha votado lo que ha querido», señalan en todos los casos. «Todo el mundo no está pendiente al minuto de internet», apunta Bellver, como una de las debilidades del proceso participativo del Ayuntamiento. Tras las quejas de la Federación de Vecinos, en la siguiente edición se colocaron también urnas en las juntas de distrito, aunque no ha sido suficiente. «Vota poca gente porque no se enteran ni de las propuestas», sentencia. Para las inversiones de este año se llegó a 14.455 votantes en la fase final. La franja de edad de 40 a 44 años fue la más activa, con un 16% de participación. Los jubilados alcanzan el 12,21% de los participantes.