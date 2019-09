Vecinos denuncian la suciedad canina y piden más multas y zonas acotadas Son frecuentes las quejas por el olor y los daños del orín. La nueva norma obligará a limpiarlos. / I.Marsilla Imponer sanciones por el abandono de las heces no resulta eficaz y la limpieza supone un gasto público elevado, con enfrentamientos entre residentes que piden más zonas para perros MAR GUADALAJARA Domingo, 29 septiembre 2019, 00:50

La población canina aumenta. Ya son más de 93.200 perros censados en la ciudad. Pero lejos de respetar la norma, los dueños de estos animales siguen sin responsabilizarse de los excrementos de sus perros. La suciedad canina en Valencia sigue siendo uno de los principales problemas de limpieza sin resolver. Supone un gasto extra para los servicios municipales y ocasiona daños irreparables en el mobiliario urbano. Perjudica la convivencia vecinal y afecta a los residentes; reclaman una solución eficaz.

La ordenanza municipal de limpieza en vigencia considera una infracción el abandono de las heces en la vía pública. Son pocas las sanciones interpuestas y oscilan entre los 25 y los 150 euros de multa, según informa la delegación de Gestión Sostenible de Residuos Urbanos que depende de la regidoría de Ecología Urbana del Ayuntamiento, que reconoce la dificultad de cumplir con la normativa y cazar a los infractores. En lo que va de año tan sólo se han impuesto siete multas, y aun así son cuatro más que en el año anterior.

Por ello, desde dicha delegación barajan alternativas. El análisis de ADN de los excrementos usando un sistema para cotejar con el registro canino, facilitando la identificación de los propietarios, podría ser una de ellas. «La intención de la concejalía es incluirlo en la nueva ordenanza de limpieza. Pero primero vamos a hacer un estudio de cómo se está regulado en otras ciudades y queremos escuchar a la ciudadanía», explicaron las mismas fuentes. En este mismo sentido, tras una reunión mantenida el jueves pasado con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, el concejal responsable de este área, Sergi Campillo, anunciaba que en la norma se incorporará la obligación de limpiar también los orines.

Ciutat Vella, Patraix y San Marcelino son los barrios en los que se registran más quejas vecinales; Nazaret o Les Arts, entre los menos afectados

Otra de las posibles medidas para combatir la suciedad podría ser la que ha adoptado la ciudad de Zamora que, en una medida no exenta de polémica, ha aprobado un impuesto a todos aquellos que tengan perro. Una tasa que en el caso de la ciudad castellanoleonesa es de nueve euros al año, pero que por el momento el consistorio valenciano no baraja como opción para atajar el problema. Cabe recordar que los dueños valencianos ya deben abonar una tasa de 14,43 euros para incluir a su animal de compañía en el registro censal.

Excrementos en las aceras del centro de la ciudad. / I. Marsilla

Los vecinos denuncian la suciedad por falta de concienciación ciudadana. Ciutat Vella, Patraix y San Marcelino son algunos de los que más quejas registran por este motivo, según las asociaciones vecinales. Critican el incumplimiento de la ordenanza, quieren que se impongan más sanciones para quienes ensucian las calles. Proponen campañas para mejorar la convivencia y aumentar las zonas acotadas para los animales.

CIUTAT VELLA Malos olores aumentan por el orín en los parques

Los residentes en el centro de la ciudad son los más afectados. Desde la asociación vecinal aseguran: es un «caos». María José Volta, secretaria de la Asociación de Vecinos El Palleter de Velluters, señala que el centro se está convirtiendo en un «estercolero, la limpieza deja mucho que desear y por aquí cada vez hay más animales de compañía; el principal problema es que se ha perdido el respeto», explica.

Tal como detalla la responsable de la asociación, uno de los más graves de la zona es el mal olor. «Aquí a veces resulta horrible pasear, bajas a la calle y huele realmente mal, en algunos de los pequeños parques, solares o jardines se concentran los orines, que al parecer no los limpian», comenta Volta. Los vecinos protestan por el daño que se está causando también en el patrimonio del centro de la ciudad.

NAZARET Uso de bolsas municipales para la recoger las heces

Todo lo contrario a lo que ocurre en Nazaret. Según explica el presidente de la asociación vecinal Nazaret Unido, José Antonio Barba, los propietarios están familiarizados con las bolsas municipales para la recogida de heces. «Aquí no tenemos problema con el tema de los excrementos, lo cierto es que el equipo de limpieza es bastante eficaz en la zona», asegura. Según relata Barba, hace tiempo que él mismo hace uso de una botella en la que mezcla agua con lejía y vinagre, con la que rocía el orín de su perro. Ahora, son cada vez más los vecinos que han tomado ejemplo. «Es algo sencillo, no cuesta nada y lo he comentado en varias ocasiones, ahora somos bastantes los que ya lo hacemos así», dice. Señala que demandar más limpieza es «imposible» y cree que «la única solución sería hacer campañas para concienciar a la gente, porque por mucho que sanciones o por más que limpies las calles, si no hay una base de educación y responsabilidad en las personas, la situación no cambiará».

SAN ISIDRO Los solares se descuidan y se acumulan las heces

En el barrio de San Isidro lamentan las numerosas quejas por este motivo. El presidente de la asociación vecinal, José Luis Ceballos, explica que la limpieza en la zona es insuficiente. «Haría falta retirar mejor los orines, es lo más molesto, se concentran en los pies de farolas y en las aceras». También advierte de que en los solares se descuida mucho la limpieza y la recogida de las heces.

Más canes en el censo. En la ciudad de Valencia han aumentado los perros censados en el registros municipal, llegando a los 93.282. / Irene Marsilla

ALAMEDA-AV. DE FRANCIA La limpieza es buena en la zona, salvo en el cauce

En esta zona de la ciudad, según explican desde la asociación de vecinos Alameda-Avenida de Francia, «la limpieza es muy buena y no hay polémica con el tema de los excrementos». Aseguran que es frecuente encontrarse más heces en la parte más cercana al cauce del río. Por su parte, proponen hacer más zonas para perros y de socialización canina, habilitándolos en buenas condiciones y manteniéndolos con un buen sistema de limpieza.

PATRAIX Farolas con agujeros y bancos inutilizables

«En el barrio ya no se respetan las normas», dice el presidente de la entidad vecinal de Patraix, Toni Pla. Explica que los vecinos han notado los daños en el mobiliario urbano causados por el orín de los perros que incluso «llega a hacer agujeros en los pies de las farolas», asegura, así como a dejar los bancos inservibles debido a la suciedad de los canes. Por ello, está de acuerdo con la idea de imponer más impuestos a los dueños de canes por los costes de limpieza. Según Pla, la sociedad ha cambiado y por ello las ciudades se deben adaptar. «Hay que cambiar los espacios para que los perros hagan sus necesidades, pero lugares en condiciones que se mantengan con un buen servicio de limpieza», dice apuntando la que para él es la clave: «La administración debería ponerse las pilas con campañas de concienciación».

SAN MARCELINO La suciedad desata enfrentamientos

«Ha habido muchos enfrentamientos entre vecinos por el tema de las heces y algún podría ocurrir algo grave», advierten desde la asociación de vecinos del barrio. Desde la entidad critican a la administración porque «no se está sancionando y eso está trayendo problemas de convivencia porque la gente no respeta los espacios y daña el mobiliario urbano», insisten, aunque no están de acuerdo en imponer una tasa a los dueños, porque les daría «carta blanca».

MARXALENES Los servicios municipales son buenos, falta civismo

El presidente de la entidad vecinal, Paco Llamas califica el estado de limpieza de Marxalenes diciendo que «deja mucho que desear». El parque es dónde existe mayor problemática con la suciedad que no recogen los dueños. Pero Llamas reitera que «no es una cuestión de mayor limpieza sino de más educación, no podemos echársela culpa al Ayuntamiento de algo que somos responsables nosotros mismos, es una cuestión de respeto», ya que explica que los propietarios no respetan y la situación de las heces es cada vez peor.