Ribó pide a los dueños de los perros que limpien la orina Dos ciudadanos paseando a un perro en las calles de Valencia. / Manuel Molines El alcalde de Valencia plantea que los dueños lleven una botella de agua para limpiar la micción de estos animales cuando pasean en las vías públicas ÁLEX SERRANO Martes, 26 febrero 2019, 14:14

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se descolgó ayer con el anuncio de que la nueva ordenanza de convivencia planteará que los dueños de perros que paseen por la vía pública tengan que llevar una botella de agua para limpiar con ella la orina de estos animales.

Lo hizo tras destacar la importancia del problema de los residuos de las mascotas: «Hay más perros que niños en la ciudad». «Estamos planteando una norma de convivencia donde tendremos que abordar el tema de los perros. En algunas normativas aparece el tema de la botellita aparte de la bolsa para los restos sólidos y lo vamos a plantear», aseguró el primer edil en Radio Valencia.

No sería la primera ciudad que impusiera esta norma. La última ha sido Palma de Mallorca. No recoger los excrementos de perro de la vía pública podrá ser sancionado con entre 750 y 1.500 €, misma multa que tendrán los dueños de mascotas que no diluyan la orina de los animales con agua en la calle. Así lo anunciaron desde el Consistorio mallorquín la pasada semana, en una medida que en Valencia parecían no plantearse hasta ayer. Este diario preguntó hace meses por esta cuestión a fuentes municipales, que señalaron que no estaba en estudio. Sí se llegó a plantear que se hicieran análisis de ADN a las heces de los canes para así poder sancionar a los dueños, pero el proyecto se descartó por la dificultad y el coste de esos análisis. Por tanto, los agentes tendrán que seguir sancionando a quien deje los excrementos en la vía pública si le encuentran en el momento de la deposición o si lo hallan sin bolsas para recoger las cacas, que habrá que llevar antes de salir de casa.