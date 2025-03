Centros de personas mayores denuncian el recorte de cursos por parte de Vox

Pitos, carteles y gritos se han podido ver y escuchar este miércoles frente al Ayuntamiento de Valencia. Alrededor de un centenar de personas mayores ... se han acercado al centro de la ciudad para denunciar la situación que viven en sus centros de día. Convocados por una representación de presidentes de estos lugares, han acudido para pedir el cambio de José Gosálbez, actual concejal de Personas Mayores, porque aseguran que, desde que Vox asumió la concejalía, se han reducido el número de talleres y actividades para los jubilados.

Felicidad Molina, miembro del Consell representante de los presidentes de los centros, aseguraba que «esto no viene de ayer. Llevamos más de un año solicitando reuniones y contando necesidades de nuestros centros. Desde el año pasado nos obligaron a inscribirnos por internet, cuando muchos de los jubilados no saben ni escribir. Y ni siquiera nos han dado clases de cómo hacerlo». Molina insistía que sin la ayuda de terceros, ajenos a estos centros, «no se habrían apuntado ni tres personas».

Sin embargo, la llama que encendió su ánimo de cara a concentrarse va más allá. «Lo peor es que no venimos a pedir nada nuevo. Simplemente queremos recuperar lo que nos han quitado. Hay centros donde han quitado actividades como baile o gimnasia», afirmaba la representante. Según los mayores, todas estas actividades se financian por medio de presupuestos europeos, y no entiende por qué se han reducido.

Otros miembros afirmaban que los centros de día para mayores funcionan «gracias al voluntariado. No hay prácticamente ninguna persona contratada en nuestros centros, son todo voluntarios que gestionan sin ganar un euro». Por todo ello, la sensación de los jubilados es de «abandono total». Según los mayores, estos centros tienen censadas a más de 40.000 personas y se gestionan «a coste cero. Yo soy jefa de un departamento, le echo más horas que nadie, y no pido un duro», aseguraba Molina.

Por todo ello, este miércoles han presentado un escrito en la casa consistorial. Piden amparo a la alcaldesa para que intervenga en su nombre y solicitan un cambio de concejalía. «A nosotros nos da igual el partido político. Lo único que queremos es que nos traten bien», defendía Felicidad Molina. «Yo voté este gobierno, y con el trato que recibo me hacen cambiar el voto», aseguraba otro de los asistentes. Entre los concentrados, se han visto jubilados de Nou Moles, Marxalenes y Orriols, entre otros.

Entre los servicios que aseguran que se han reducido, Molina afirmaba que había «equipos de trabajo» que rotaban trimestralmente por los centros ofreciendo una serie de actividades que ya no celebran: «Este año nos ponen a jugar a las cartas y listo». Rafael Pérez, secretario y encargado de acción social del centro de Orriols, ha asegurado que «el cursillo de memoria este año no se va a hacer, ni el de psicología, nutrición, y otros pequeños talleres».

Por otro lado, Pérez asegura que cada centro contaba con una persona empleada cada año que ayudaba con temas burocráticos y ayuda básica a los usuarios. «Se nos llena la boca con la lucha contra la soledad no deseada pero no saben o no hacen nada sobre cómo gestionarla», denunciaba.

Por su parte, este periódico ha preguntado a la concejalía acerca de la reducción del número de actividades y el por qué del no empleo de esa persona de apoyo. Desde la concejalía aseguran que el problema surge por el cumplimiento de plazos. La cartera afirma que heredaron las responsabilidades de Mayores con el Plan de Empleo para los centros de mayores sin iniciar, y que los problemas que citan los mayores no tienen que ver con Fondos Europeos. Además, fuentes oficiales aseguran que José Gosálbez creó el dicho plan a los 9 días de asumir la concejalía.

A partir de ahí, desde el Consistorio atribuyen a los plazos del Plan de Empleo como motivo para que, hasta ahora, no se haya podido contratar esa figura de apoyo a cada centro. Del mismo modo, desde la concejalía también explican que los cursos, o la mayoría de ellos, han sufrido cambios de calendario, y que en ocasiones una clase de gimnasia que se podía dar un martes en Orriols, ahora se daría un jueves. En el caso en el que alguno de los cursos haya sufrido menos horas, la concejalía vuelve a atribuir el problema a la falta de personal por el retraso en el Plan de Empleo.

Con todo ello, dese la concejalía recuerdan que el concejal José Gosálbez anunció la contratación de más personal durante las paellas del pasado 11 de marzo, donde además indicó que esta figura de apoyo se incorporaría a partir de junio.