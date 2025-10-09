De un reinado marcado por el fuego, a otro que empieza y acaba con el agua

Berta Peiró, fallera mayor de Valencia 2025, y sus doce compañeras de la corte se despiden este 9 d'Octubre de su año de embajadoras ... de las Fallas, ya que el lunes la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, llamará por teléfono a la joven y niña que tomarán el relevo en el cargo.

Asistirán a muchos otros actos, serán mantenedoras o clavariesas todavía en varios festejos de la ciudad, pero no hay que negar que la presencia de la lluvia ha hecho que se convierta en un 9 d'Octubre diferente, en el que no se ha podido hacer la procesión cívica en la calle, con el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan como portador de la Senyera procesionando por el Salón de Cristal y con una despedida de Berta y su corte en el interior del Ayuntamiento.

El mismo concejal de Fallas, Santiago Ballester, recordaba que si en el ejercicio anterior, lamentablemente el reinado de María Estela Arlandis (FMV 2024) había estado marcado por el trágico incendio de Campanar a unos días de la Crida, y por episodios de fuego, como el incendio de una palmera en la Crida y otra en los moros y cristianos de Fontanars, este año la lluvia ha sido el invitado a actos tan relevantes como la proclamación, la Ofrenda y las Fallas y ahora en el día de todos los valencianos.

La propia Berta Peiró, renocía que ha sido un año pasado por agua, además en la dana mostraron su total implicación, acudiendo a ayudar a amigos y gente afectada y también visitando los casales siniestrados para dar apoyo a los falleros. «Nos ha tocado el año de hacer historia. Empezamos así el día de la proclamación, con un diluvio, y acabamos el 9 d'Octubre con lluvia. Eso es lo que nos ha tocado vivir y al final, nosotras no decidimos sobre el tiempo. No lo podemos controlar».

Berta Peiró y su corte, con la alcaldesa de Valencia, María Jopsé Catalá, y el edil de Fallas, Santiago Ballester y en el balcón. Aytunt. Valencia / JCF/ Armando Romero

Sobre este día tan emotivo, donde no han faltado las lágrimas, Berta ha explicado que estas lágrimas son «por una parte, de pena, porque se acaba, pero también de alegría por haberlo vivido».

Ahora, al como reconoce, «empieza una vida nueva. Hemos crecido mucho a nivel personal, como falleras, desde el punto de vista profesional y ahora vamos a poner en práctica todo lo aprendido».

En el Salón de Cristal se ha cumplido con la tradición del regalo de la mocadorà por parte de la alcaldesa a la fallera mayor de Valencia y a su corte y también se ha entregado a la honorable clavariesa vicentina de 2025, María José Llorens, que ahora termina tambíen un reinado en el que tampoco pudo tener procesión de San Vicente por otro incidente, como el apagón general de la luz que se vivió en España.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha recordado que «siempre nos levantamos, a pesar de cicatrices como la dana y también nos levantamos aunque aparezca la lluvia que ha impedido celebrar la procesión en un día que es muy familiar».

Berta Peiró, su corte y familiares; Catalá y la concejala de Fiestas, Mónica Gil, con la honorable clavariesa vicentina de 2025, María José Llorens, y la fallera mayor de Valencia 2025 junto a la Senyera. Ayto. Valencia / JCF

Catalá también ha explicado que hoy es el día «en que la fallera mayor de Valencia, Berta Peiró, y su cofrte, vuelven a dar ejemplo de dignidad en su último acto insitucional en el que no puede hacerse la procesión en la calle».

La alcaldesa ha opinado que es «un día agridulce, sobre todo para Berta, que es una mujer para la que la procesión cívica siempre ha sido familiarmente muy especial, pero ella da de nuevo una muestra de fortaleza, dignidad, orgullo y ahí está».

Catalá ha recordado que Berta, es «la fallera mayor de Valencia que el 18 de marzo salió en la Ofrenda lloviendo y que ha resistido un 9 d'Octubre lluvioso, a pesar de toda la adversidad».

Como anécdota, tras el acto protocolario celebrado en el Salón de Cristal, Berta y sus doce compañeras de la corte se han dirigido al balcón del Ayuntamiento que tanto han visitado durante las mascletaes, para hacerse una foto juntas, momento en el que han salido los primeros rayos de sol y un valenciano ha entonado el Himno de la Comunitat en honor a ellas.