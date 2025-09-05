Tres millones de euros para reasfaltar las tres pedanías de Valencia afectadas por la dana

Las tres pedanías de Valencia afectadas por la dana van a ser objeto de obras de mejora. En concreto, el Ayuntamiento de Valencia destinará alrededor ... de tres millones de euros en los trabajos de reasfaltado de viales.

Tal como ha anunciado el concejal de Urbanismo, Juan Giner, «hemos aprobado en Urbanismo diferentes proyectos para hacer obras de reasfaltado en Castellar-l'Oliveral; Horno de Alcedo y en La Torre.

En concreto, según Giner, se destinará 926.000 euros en las obras de reasfaltado en calles de Horno de Alcedo comoa la calle Sedaví, Río Segura, avenida de los Trabajadores, y carretera del Molí de Pala.

En Castellar-l'Oliveral la repavimentación afectará a 32 calles como La Creu, Pastora Icar, Camí de Rivas, San Salvador, Ador, Figuereta, Mayor del Castellar, Baluar y Cristo del Refugio.

Y en La Torre, la pedanía que se vio más afectada por la dana, el barrio de San Jorge y en la zona de alquería de Faitanar, se invertirán 836.861 euros y se actuará en calles como Algar del Palancia, Pedro Luna, Mariano Brull, la Alquería Rocatí, Casas de Macero, Casa del Mudet, Aiguamols, Alquería Colau, Casa Forberot, Alquería Nova y, por supuesto, en el barrio de San Jorge.

Según ha indicado el edil de Urbanismo «el objetivo es empezar las obras antes de que acabe el año y necesitarán de un plazo de ejecución de unos tres meses».

El concejal también ha recodado que se va a reasfaltar la Gran Vía Marqués del Turia «una intervención que durará tres meses y que se hará en horario nocturno, que no se hacía por completo desde hace 35 años» y en la que se invertirán 1,3 millones.

También se actuará en Cortes Valencianas, entre Camp del Turia y General Avilés, un proyecto que costará 600.000 euros.

En ambos casos se usará material fonoabsorbente «que consigue reducir las emisiones de CO2 y también hasta 10 decibelios», según Giner.

El concejal también ha explicado que se han iniciado los expedientes para revisar dos ordenanzas. Una de ellas la conocida como de las 'zanjas', «que data de 1997, lleva 28 años en vigor, y habrá que adaptar las condiciones para regular las catas, zanjas y sondeos en suelo y vuelo de dominio municipal porque el objetivo es impedir que dejen cicatrices en la ciudad».

La segunda ordenanza que se revisará es la de licencuas y actividad es. «Se revisa la ordenanza para dejar claras las reglas de juego y simplificar trámites». Según Giner «en dos años se ha reducido más de un 50% el tiempo de concesión de las licencias, pero no nos conformamos con ello y queremos dar nuevos impulsos».