La reapertura de la calle Alicante alivia a los comerciantes: «Es un día de fiesta, ahora nos irá mejor»

«Mira qué chulo lo han dejado, con el carril bici y todo», le indicaba una madre a su hijo en el cruce de la ... calle Xàtiva con Alicante. Las obras del tramo que circunvala la plaza de toros hasta Castellón han concluido y ya pueden transitar por la zona conductores, peatones y ciclistas. No obstante, los trabajos del cañón peatonal de Metrovalencia permanecerán en el resto de la vía hasta diciembre. Sin embargo, es una jornada esperanza para los comercios de la zona que expresan que la reapertura de este tramo representa «un día festivo» así como que «a partir de ahora nos irá mejor».

La cara de la moneda en la que lleva sumida la calle Alicante más de dos años como consecuencia de las obras se la han llevado los comercios de las inmediaciones del coso taurino y la calle Castellón que han vuelto a ver pasar coches y autobuses de la EMT después de casi dos años. De hecho, los responsables de comercio de tratamiento capilar que llevaba año y medio afincado allí nunca habían podido ver vehículos pasar por delante de su establecimiento cercado por las vallas. «Nos afectaba porque el bus no pasaba nada de nada», sintetizan.

«Es un poco de luz, pero esperemos que cambien los plazos para reabrir la calle Alicante», señalan las mismas fuentes solidarizándose con el resto de vecinos de la vía que tendrán que soportar las obras, por lo menos, dos meses más.

«Ves, si es que no pasan. Creo que la han vuelto a cortar otra vez. No están acostumbrado aún a que tienen que volver a pasar», aseveran con ironía desde una tienda de reprografía también de la calle Castellón.