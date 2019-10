La ZAL de La Punta vuelve a los tribunales ZAL: / Irene Marsilla Los ecologistas creen que debería paralizarse la zona logística y recuperar la huerta perdida LAS PROVINCIAS Jueves, 3 octubre 2019, 19:59

Nueva vuelta de tuerca en la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de La Punta. La asociación ecologista Per l'Horta ha presentado un recurso contencioso administrativo contra el Plan Especial de Urbanización de la ZAL y ha pedido la suspensión cautelar de todas las actuaciones «que el puerto de Valencia, el Ministerio de Fomento, la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia tienen previsto ejecutar en la zona afectada«, ha señalado la entidad en un comunicado.

Los ecologistas aseguran que las administraciones no han acatado las sentencias del Tribunal Supremo de 2009, la del Tribunal Superior de Justicia de 2013 y la del Alto Tribunal de 2015 que anulan el plan especial y obligan a iniciar la ZAL desde cero, lo que en la práctica supondría considerar el suelo de La Punta de nuevo como «solar agrícola no urbanizable de especial de protección« y realizar las pertinentes declaraciones de impacto ambiental de acuerdo con la nueva legislación y sensibilidad ambiental, tal como señala Per l'Horta.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha mostrado partidario en varias ocasiones a repensar la ZAL y plantear una infraestructura más verde, pero también ha indicado que la reversión total de la zona es inviable. Los ecologistas creen que el plan actual es ilegal: «Una negativa a paralizar cautelarmente las actuaciones podría significar, entre otras, la irreversibilidad definitiva de un espacio natural de un valor incalculable para la lucha contra el cambio climático, así como un perjuicio económico para el erario público en indemnizaciones para las empresas que tienen prevista su instalación en la zona«.