El edificio de Campanar renace: «Hace unos meses parecía un sueño. Hoy es una realidad» Los vecinos afectados por el incendio asisten a la colocación de la primera piedra para la reconstrucción y urgen a la Generalitat «que agilice el pago de ayudas" de alquileres a los realojados

Los vecinos se reúnen, este sábado, junto al edificio de Campanar, en el acto de colocación de la primera piedra.

El edificio incendiado del barrio valenciano de Campanar ya resurge de las cenizas. Obviamente, no será como fue, sino mejor, más seguro ante el fuego. Atrás queda aquel fatídico 22 de febrero de 2024 en el que diez personas perdieron la vida y 450 personas se quedaron sin hogar ni pertenencias de la noche a la mañana. Este sábado, en el mismo lugar de la tragedia, se ha simbolizado el arranque de la rehabilitación integral con la colocación de la primera piedra.

El acto se ha celebrado a las 18 horas, junto al número 2 de la calle Poeta Rafael Alberti, con la presencia de los propietarios afectados y autoridades. Se ha abierto con un minuto de silencio por los fallecidos y, acto seguido han tomado la palabra representantes de la aseguradora Mapfre, de los vecinos afectados, del Ayuntamiento de Valencia y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

El director general de Mapfre en Este, Ricardo Garzón ha destacado que el encuentro significa «renacer», una «esperanza» que muestra que el sistema asegurador «ha estado a la altura». La compañía que cubría daños en el momento del desastre ha destacado el reto «de atender a 138 familias». Según Garzón, «debíamos devolver tranquilidad y confianza» a los vecinos en sus momentos más difíciles.

Han seguido las palabras de Enrique Salvador, presidente de la Asociación de Propietarios Afectados Incendio Campanar (Aproicam). Ha reconocido que se trata de una jornada en la que se entremezclan «dolor y emociones». Pero «la fuerza de esta comunidad permite al fin que miremos hacia adelante. Hace unos meses, la reconstrucción parecía un sueño y hoy es una realidad».

Salavdor ha hecho mención a las ayudas a alquileres para realojados de la Generalitat y ha pedido que se agilicen los pagos. Como ha descrito el vocal de Aproicam y propietario José Luis Mas, «desde marzo estamos teniendo que costear las cuotas de alquiler, pero existe el compromiso de solucionarlo» por parte del gobierno autonómico. Según Salvador, «hoy celebramos »que la esperanza vence al miedo«, que al fin »vamos a recuperar lo que es nuestro«. Ha finalizado su discurso con un deseo: «Que la memoria de los que perdimos ilumine nuestro camino«.

Tras él ha intervenido la concejala de Recursos Humanos, Participación y Acción Vecinal de Valencia, Julia Climent. Para la responsable municipal «es un día especial y esperado» que muestra «la fortaleza de la comunidad de vecinos y la estrecha colaboración entre ayuntamiento y ciudadanos». Ante los casi dos centenares de propietarios reunidos ha elogiado: «Sois un ejemplo para la ciudad».

Por último ha hablado Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat y también vecina del barrio de Campanar. El incendio «mostró nuestra vulnerabilidad», pero los equipos de emergencia «lo dieron todo, arriesgando sus propias vidas». Este edificio representa «la abnegación y el esfuerzo», por lo que hoy "es un día de alegría para el barrio de Campanar".

Ampliar Las autoridades insertan la primera placa de cerámica de la nueva fachada del edificio siniestrado. EP

A continuación, y en presencia de todos los congregados, se ha colocado la primera placa de cerámica blanca que formará parte de la fachada del nuevo edificio. Las obras de rehabilitación comenzaron el pasado 4 de julio, con un presupuesto de más de 20 millones y un plazo de duración de 17 a 18 meses. Es decir, si se cumplen las previsiones, los vecinos podrán volver a vivir donde lo hicieron a finales de 2026 o principios de 2027. Volverán a casa casi tres años después de perder su hogar por el trágico siniestro.

José Luis Mas no podía contener las lágrimas ante la emoción de volver a ver a sus vecinos tras la dispersión que ha supuesto el incendio. «Son muchos sentimientos, muchos amigos, muchos años...», resumía. Él, como otros residentes afectados, está viviendo junto a su esposa en régimen de alquiler. En su caso, cerca de Campanar, en la zona de Cortes Valencianas. «Percibimos una ayuda de 1.100 euros, pero desde marzo lo estamos pagando todo de nuestro bolsillo porque las ayudas han cesado. Confiamos en que la Generalitat las reactive lo antes posible y cubran los gastos de estos meses», destacó. «Hasta ahora no habían fallado y lo agradecemos mucho. Pensamos que pronto se resolverá».

Fue un día de abrazos entre familias, niños, jóvenes y mayores. Allí estaba, una vez más, Julián García, el conserje elevado a héroe tras llamar a vecinos, puerta por puerta, para que abandonaran las casas ante el feroz avance del fuego.

«Yo no vivía aquí, pero sí estaba mi trabajo. Ya falta menos para recuperarlo, para volver a ser conserje», destacó el empleado de Eulen, que ahora se encarga del reparto de lencería sanitaria en el Hospital General de Valencia. «Si todo va bien, en Navidad del año próximo volveremos a estar juntos».