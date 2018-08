El PSPV sale en tromba contra el rechazo de Ribó al Grao y lo tilda de electoralista Zona incendiada en el antiguo circuito de Fórmula 1, en el barrio del Grao. / jesús signes Sarriá replica a Grezzi que el interés general en el proyecto lo defiende él y Gómez subraya que los criterios son iguales a los de hace año y medio PACO MORENO VALENCIA. Viernes, 31 agosto 2018, 01:16

El grupo socialista salió ayer en bloque para defender la propuesta de planeamiento del nuevo barrio del Grao, rechazado por el alcalde Joan Ribó el lunes y donde el concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, dijo un día después que había pedido el expediente para garantizar que «satisfaga el interés general de la ciudad».

«Del interés general me encargo yo como responsable de Urbanismo; no hace falta que nadie se ofrezca a garantizarlo», fue la respuesta que dio ayer el concejal de Desarrollo Urbano de Valencia, Vicent Sarrià, a las palabras de su compañero en el gobierno municipal, mientras que calificó algunas de las consideraciones del alcalde como «absurdas» y argumentos flojos» en su rechazo al plan.

Igual de tajante se mostró la portavoz del grupo socialista, Sandra Gómez, al decir a sus compañeros de Compromís que los criterios del plan aprobados hace años y medio eran «exactamente iguales a las que hoy se están discutiendo. La principal diferencia es que hace un año y medio no teníamos unas elecciones a la vuelta de la esquina».

El concejal de Desarrollo Urbano dice que «es absurdo» vincular al plan el soterramiento de las vías

Gómez habló de espacios de gestión a la hora de debatir estos asuntos en el seno del equipo de gobierno. «Esos espacios siguen existiendo y nada ha cambiado en el PAI del Grao desde hace un año y medio, por lo tanto, quiero hacer un llamamiento al sosiego, a la calma y a la estabilidad, que es lo que quieren los ciudadanos. Y sobre todo lo que quieren es que los proyectos de Valencia progresen, no puede estar una obra paralizada continuamente».

Entre los motivos de rechazo de Ribó al plan se encuentra que incumple la anchura del viejo cauce que pretende el Consistorio, además de desestimar un puente provisional sobre las vías del túnel de Serrería y cuestionar el derribo de varios edificios, como un cuartel de la Guardia Civil y otro propiedad de la Conselleria de Agricultura.

Sarrià defendió la propuesta presentada como la válida. «Se ha hecho un buen trabajo dados todos los condicionantes, nos gustaría que hubieran sido otros, pero creo que responde a los retos y los problemas planteados. Ahora bien, como todo es mejorable, aunque hay elementos esenciales que son como son». El edil dijo que «al alcalde lo he tenido informado en todo momento de esta cuestión».

Apuntó que sobre «cuestiones como el soterramiento de las vías es absurdo, el soterramiento no depende de este sector, lo mismo que tampoco de la avenida de Francia». Este fue uno de los puntos en los que insistió el primer edil. La alternativa preferida por el gobierno municipal es que el túnel llegue hasta pasada la autovía de El Saler, con unos 129 millones de euros de inversión. «La más barata sale por 70 millones, lo que da una perspectiva de que no será una cosa inmediata».

«No se puede cuestionar un documento de año y pico de trabajo en base a cosas muy flojas; el soterramiento no es una razón», dijo Sarrià, para señalar sobre el derribo previsto de varios edificios que «es un tema menor, no hablamos de edificios con interés, nadie lo ha manifestado así en el planeamiento previo, ninguna administración alegó porque no tienen grado de protección y tienen una edificabilidad reconocida, que habría que distribuir en otros lugares».

Entre los condicionantes del plan comentó la necesidad de resolver el «fiasco de unos viales de 40 millones de euros del circuito de la Fórmula 1». Mencionó que si se amplía la anchura del viejo cauce, como quiere Ribó, entonces el Consistorio tendrá que asumir más pagos, dado que no correrían a cargo de los promotores de las 3.000 viviendas previstas en el sector, al no quedarse el trazado como calles.

Entre las ventajas, habló de la solución de construir tres depósitos de tormentas (Ibiza, Cantarranas y uno entre estos dos) para evitar la construcción de un gran colector. Ese proyecto supera los 40 millones de euros y el Ayuntamiento quiere que sea asumido por la Confederación del Júcar. «Esta alternativa es más económica y una parte la pagarían los promotores», subrayó.

«No se puede cuestionar un documento de año y pico de trabajo en base a cosas muy flojas», comentó Sarrià, para insistir en que el soterramiento de las vías del tren «no es una razón; la anchura del viejo cauce se puede estudiar, pero con la premisa de que tendrá un coste para el Ayuntamiento porque habrá que asumir la parte del circuito que no se utilizará como calles.