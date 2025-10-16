Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Inundaciones de la dana Alice en un centro educativo de El Saler. UGT

El PSPV exige un protocolo para los colegios de Valencia ante futuras dana tras el «caos» del temporal Alice

Los socialistas presentarán una moción en el próximo pleno del Ayuntamiento para abordar este asunto

S. V.

Valencia

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:37

La concejala socialista Maite Ibáñez ha denunciado la «caótica gestión» de María José Catalá con los centros escolares de la ciudad de Valencia que está ... desembocando en situaciones «esperpénticas» como la que, según el PSPV, se dio el martes pasado en el colegio Luis Santángel durante el aviso naranja por fuertes precipitaciones. Las familias de los alumnos, ha incidido Ibáñez, «se vieron obligadas a evacuar a los niños y niñas a través de una zona potencialmente peligrosa como consecuencia de la inexistencia de protocolos adecuados ante episodios de fuertes lluvias o emergencias de cualquier tipo».

