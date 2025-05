El PSPV denuncia que los 20 trabajadores de Valencia Activa no han cobrado la nómina

El portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan, ha afirmado que precisamente hoy, Día del Trabajador, «que María José Catalá no está ... pagando la nómina a trabajadores públicos, concretamente a los trabajadores de Valencia Activa».

Según Sanjuan «los empleados de Valencia Activa no han cobrado la nómina de este mes por culpa del desgobierno local, que no es capaz de pagar estas nóminas». Y añaden que este problema afecta a 20 empleados de esta entidad.

Sanjuan ha añadido que la situación de las nóminas, «que deberían haberse pagado hace una semana, se suma a una mala gestión que está provocando serios problemas de funcionamiento de la fundación Valencia Activa, desde donde se desarrollan los programas de empleo municipales. La fundación, de hecho, ha sufrido un cambio de estatutos por parte de los concejales de Vox y con el consentimiento de Catalá para eliminar las políticas activas de empleo que se estaban desarrollando para combatir el alto desempleo femenino que sufre la ciudad».

El portavoz del PSPV ha recordado que Valencia Activa es «precisamente la misma entidad donde el miércoles estaba la UCO pidiendo contratos por posibles casos de corrupción en el gobierno de Catalá».

Sanjuan ha denunciado que el gobierno de María José Catalá «no sólo ha tratado de ocultar las contrataciones irregulares en Valencia Activa sino que, además, mientras la UCO de la Guardia Civil registraba las instalaciones municipales en busca de documentación relacionada con la investigación abierta, el gobierno municipal seguía sin pagar las nóminas de abril de los trabajadores de la fundación».

Además, ha opinado que Catalá «tiene problemas de corrupción y es incapaz de pagar las nóminas de los trabajadores».

Por eso, Borja Sanjuan afirma que «lo que queremos es que cese a los concejales de Vox, que no saben gestionar y que son presuntamente corruptos y que deje de amparar la corrupción a cambio de la estabilidad política».

El portavoz socialista ha añadido que «si una alcaldesa no vale para garantizar la nómina, no vale absolutamente para nada. No sólo trata de esconder un posible caso de corrupción para que no se investigue su negligente gestión durante la DANA sino que, además, es incapaz de gestionar mínimamente los gastos corrientes y habituales del Ayuntamiento«.

Sanjuan añade que la fundación «está bajo mínimos porque Vox se ha dedicado a suprimir programas, a boicotear el Pacto por el Empleo y, además, ha sufrido un recorte muy significativo de LABORA. Están bajo mínimos por una gestión absolutamente negligente de los concejales de Vox designados por Catalá, que no puede desentenderse de la situación que se ha creado, con impagos y, además, adjudicando contratos que están bajo investigación judicial».

Por su parte, desde Vox la contestación ofrecida sobre lo sucedido es la siguiente: El concejal José Gosálbez, que ahora lleva la cartera de Empleo que antes estaba en manos de Juama Bádenas, no tiene en su disposición las claves de autorización de los pagos de la Fundación València Activa.

Y aseguran desde Vox que el «trámite se solventará el primer día laborable del mes de mayo, el viernes día 2, y se efectuará el pago de las nóminas a los trabajadores».

También detallan que el José Gosálbez, concejal de Empleo y vicepresidente de la Fundación València Activa, «lamenta las molestias y el malestar que esta demora causa en los trabajadores de la Fundación».

En unas declaraciones remitidas a los medios. Gosálbez, en primer lugar, pide disculpas «a los trabajadores de la fundación y mañaba podrán cobrar porque tendremos las claves para poder pagar a los trabajadores de Valencia Activa».

El portavoz de Vox en Valencia también ha querido responder al portavoz socialista y afirma que «la documentación que solicitó la UCO en Valencia Activia es de antes de 2023». Acto seguido lanza la siguiente pregunta: «¿Quién gobernaba Valencia en 2023? ¿Quién dirigía la Fundación Valencia Activa en aquel momento?» y acto seguido responde: «Estaba la izquierda, la ultraizquierda, el PSPV y Compromís».

Acto seguido vuelve a lanzar la pregunta de «¿Quién estaba en ese gobierno de la ultraizquierda?» y responde Gosálbe que estaba «la señora Bernabé, actualmente delegada de Sánchez en la Comunitat Valenciana».