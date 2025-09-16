Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá al centro integral para la prevención de la violencia de género del grupo Gama. LP

Valencia tiene protegidas a 1.339 mujeres por malos tratos

La Policía Local ya detecta que el perfil de las víctimas baja a los 15 años| Catalá alerta del aumento de casos y anuncia que el grupo GAMA albergará un centro de prevención y análisis de datos para detectar patrones y lanzar campañas

Lola Soriano Pons

Valencia

Martes, 16 de septiembre 2025, 14:09

En Valencia actualmente son 1.339 las mujeres que cuentan con protección de la Policía Local por malos tratos. Esta es la cifra que se ... ha dado a conocer durante la visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la nueva sede del grupo GAMA especializado en este tema que abrirá el mes que viene en la calle Santa Cruz de Tenerife 4, en un lateral del edificio central de la Policía Local de la avenida del Cid.

