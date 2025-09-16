Valencia tiene protegidas a 1.339 mujeres por malos tratos

En Valencia actualmente son 1.339 las mujeres que cuentan con protección de la Policía Local por malos tratos. Esta es la cifra que se ... ha dado a conocer durante la visita de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, a la nueva sede del grupo GAMA especializado en este tema que abrirá el mes que viene en la calle Santa Cruz de Tenerife 4, en un lateral del edificio central de la Policía Local de la avenida del Cid.

En el recorrido por la nueva instalación, Catalá ha podido conversar con agentes y equipos de psicólogos y ha comprobado que han aumentado los servicios por temas de violencia de género en la ciudad y que el perfil de las víctimas ha bajado, ya que incluso están atendiendo a jóvenes de 15 años.

Estefanía Navarrete, comisaria de la Policía Local de Valencia, ha detallado que la horquilla de edades de las víctimas de violencia de género en la ciduad es muy amplia. «Cada vez tenemos chicas más jóvenes porque el rasgo comienza cuando se inician las relaciones afectivas y estas se producen cada vez antes», tal como ha indicado.

Por eso, están teniendo casos de chicas que dan el paso de denunciar «con 15 años y mujeres ya ancianas que toda la vida lo han sufrido pero ahora ven la política de ayudas existentes que les permita salir de esa situación».

Preguntada por la situación de que en Valencia haya bajado el índice de criminalidad en general, pero en cambio hayan aumentado los casos de violencia de género, Catalá ha respondido que «en Valencia hay muchas detenciones y denuncias. Es verdad que queda mucho trabajo por hacer en el tema de la violencia de género, pero en segundo lugar, tengo que decir que que algo tendrá que ver la proximidad de esta unidad especializada y la confianza en poder hacer una denuncia».

Acto seguido ha recordado que «el 70% de las mujeres que seufren esta violencia no ha puesto una denuncia previamente, lo sabemos por estadísticas» y ha opinado que «la bajada de la criminalidad debe ir toda de la mano».

Datos de atenciones

La alcaldesa ha explicado que el «hecho de que las mujeres estén denunciando me parece muy significativo porque hay una barrera para acceder a estas herramientas, pero la Policía Local de Valencia es muy accesible, son los ángeles de la guarda de estas mujeres, y ojalá este servicio», en referencia al centro que abrirá en octubre en la calle Santa Cruz de Tenerife, «sirva para que haya más denuncias y más detenciones».

Catalá ha recordado que la unidad GAMA lleva trabajando específicamente con el tema de la violencia de género desde 2003, desde entonces los agentes han protegido a más de 28.400 mujeres. El año pasado la unidad GAMA trabajó con 887 víctimas de las cuales 657 obtubieron orden de protección y en los casi nueve meses del año 2025 están trabajando con 680 víctimas, de las que 347 ya han obtenido la orden de protección.

Visita de Catalá a las nuevas instalaciones de la unidad GAMA. Ayto. Valencia

En esta visita al recinto, ha anunciado que la sede de la unidad GAMA será un centro integral para la prevención de la violencia de género. «Estas nuevas instalaciones no son sólo un paso más en cuanto a generar más confianza y hacer más fácil un paso difícil, que es el que da una mujer víctima de violencia de género cuando hace una denuncia; sino que tienen un segundo objetivo, convertirse también de forma pionera en España en un centro integral de atención a las víctimas de violencia de género», ha explicado la alcaldesa.

Catalá ha añadido que «ese centro integral no sólo persigue atender a una víctima cuando llega, sino hacer un tratamiento de datos adecuado para intentar prevenir y para intentar detectar conductas y adelantarse a esas lamentables circunstancias que se dan cuando una mujer es agredida».

La alcaldesa ha reconocido que cuando se implantó la unidad GAMA «la Policía Local de Valencia ya fue pionera en España y ahora lo volverá a ser porque no sólo se va a prestar ayuda a las víctimas, además se van a hacer análisis de datos y prevención».

Analizarán datos y sesgos para prevenir casos

Ha añadido que la prevención «ayudará a adelantarnos. Con un tratamiento adecuado de los datos se puede ayudar a erradicar la violencia contra la mujer».

Sobre este asunto, la comisaria Estefanía Navarrete ha asegurado que el objetivo es «hacer convenios con las universidades para que nos ayuden a recabar datos para ver sesgos porque hay veces que por el día a día no se analiza, pero hay veces que hay patrones que se repiten. Se pueden analizar los sesgos de edad, adicciones y hacer unas políticas públicas orientadas a esas mujeres que tienen más sesgo de poder sufrir violencia de género y así poder hacer campañas de prevención».

Según Navarrete, «con el equipo que analizará datos, será ver si esos patrones repetitivos nos permiten dar una asistencia anterior a la víctima, sabiendo que esos sesgos son los que le van a iniciar más en el riesgo de sufrir esa violencia».

En este centro de Santa Cruz de Tenerife el objetivo es «dar ayuda integral, tanto psicológica, jurídica como policial. Y queremos hacer esa actuación en una sola intervención para que la víctima no sea doblemente victimizada. Darle orientación e iniciar el camino a la denuncia y con toda la ayuda social y económica que conlleve».

Obras de reforma

En cuanto a la instalación que abrirá en octubre, no hay que olvidar que fue en la Junta de Gobierno Local de 30 de junio de 2023 cuando se aprobó la adjudicación de la ejecución de las obras de la nave destinada al grupo GAMA (Grupo de Atención al Maltrato) que han tenido un coste de 588.200 euros.

El Ayuntamiento ha destinado más de 600.000 euros en las nuevas dependencias policiales, que cuentan con una superficie útil de 350 metros cuadrados.

La sede del equipo GAMA consta de una única planta, compuesta por una sala recepción y una de espera, tres despachos grandes, comedor, zona briefing, zona coworking, aseos y cuarto de limpieza.

Y cabe destacar que la unidad GAMA está compuesta por 30 agentes, que desempeñan un trabajo con criterios de calidad y eficiencia en los estándares del seguimiento, para evitar, en la medida de lo posible, cualquier riesgo para la víctima y sus hijos e hijas.