La jueza encarcela al hombre que atacó con un machete a su expareja en Benicalap La Policía atribuye al detenido los delitos de homicidio en grado de tentativa y acoso, y la magistrada acuerda una orden de protección de la víctima

Javier Martínez Jueves, 11 de septiembre 2025, 15:20

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Valencia acordó ayer el encarcelamiento provisional, sin posibilidad de eludirlo con una fianza, del hombre de 65 años detenido por atacar con un machete a su exmujer en plena calle en el barrio de Benicalap.

El recluso se enfrenta a un proceso penal por un delito de homicidio en grado de tentativa o lesiones, agravado por el uso del arma blanca y el parentesco, según informaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. La Policía también atribuye al detenido un delito de acoso, ya que su conducta obsesiva alteró la vida cotidiana de la víctima, y la jueza especializada en violencia de género acordó una orden de protección de la mujer.

Los hechos ocurrieron sobre las once y media de la mañana del martes en el cruce de las calles Garbí y San Roque. El hombre ahora encarcelado atacó con un machete a su exmujer tras una discusión. La víctima sufrió un corte en su mano izquierda al parar una cuchillada, y el agresor fue desarmado y reducido por un ciudadano argelino que pasaba por el lugar.

Tras recibir el aviso de una agresión con arma blanca en plena calle, varias patrullas de la Policía Nacional y una ambulancia acudieron con urgencia al lugar. Los primeros agentes, que tardaron muy pocos minutos en llegar, detuvieron al agresor e identificaron a varios testigos.

La víctima, que fue trasladada en una ambulancia a un hospital, se encontraba con su hija en el momento del suceso, y las dos mujeres comenzaron a gritar cuando el agresor sacó un machete de grandes dimensiones que llevaba oculto en su espalda.

Tras refugiarse dentro de una panadería, una empleada del establecimiento bajó la persiana para que el agresor no pudiera entrar. El ciudadano argelino que logró reducir al hombre lo retuvo también, con la ayuda de un vecino, hasta que llegó la primera patrulla de la Policía Nacional.

Cuando el testigo sujetó al agresor, el machete cayó al suelo tras un forcejeo. Una mujer cogió entonces el arma para evitar males mayores y la entregó poco después a uno de los policías. La valiente actuación del ciudadano impidió el acuchillamiento, ya que inmovilizó al hombre por la espalda de forma sorpresiva.

La víctima, que tiene 63 años de edad, y el detenido se encontraban en trámites de separación, y el hombre ya no vivía en el domicilio familiar desde hace varios meses. Las mismas fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana señalaron que no constan denuncias previas por hechos relacionados con el intento de acuchillamiento.