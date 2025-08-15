Una protectora y la empresa que controla las aves en aeropuertos valencianos, únicos que optan al centro de acogida de animales de Benimàmet

Una protectora y una empresa de control de avifauna son las dos únicas que optan al contrato millonario para la gestión integral de los animales ... abandonados en los centros municipales de Valencia.

La mesa de contratación ya abrió el sobre para conocer los candidatos y requerir la documentación y quedan pendientes otros pasos como solicitar informes a los servicios y la presentación de la documentación que se les requiera.

Una de las candidatas es Modepran, protectora de animales sin ánimo de lucro que lleva la gestión de recogida y cuidado de animales en el centro municipal de Benimàmet desde 2011 y que funciona con muchos voluntarios.

La segunda candidata es una empresa, Adda Ops S.A., que lleva el control de avifauna en puertos y aeropuertos como Manises (Valencia); el aeropuerto de Castellón el de Almería, Ibiza o Málaga, entre otros y que lleva el control de palomas urbanas en varios puntos.

El contrato se licita con una gestión integral, ya que se incluye en un único lote la recogida de animales abandonados, la gestión del centro de acogida de Benimàmet; el centro municipal de especies exóticas y avifauna situado en Nazaret y también la esterilización de las colonias de gatos de Valencia.

Cabe recordar que si bien el anterior gobierno local licitó el contrato de Benimàmet, finalmente quedó desierto, al parecer porque no resultó interesante la propuesta, por eso el portavoz del gobierno local y concejal de Bienestar Animal, Juan Carlos Caballero, ya recordó cuando se lanzó la convocatoria que cuando entraron en el gobierno se encontraron que no había un contrato adjudicado, sino que se funcionaba con un convenio.

Además, si hasta ahora se está funcionando con una dotación anual de 600.000 euros, con esta licitación se alcanzará la inversión de 5.290.971,48 euros para un periodo de tres años y con la posibilidad de dos más prorrogables, por tanto, sumarán cinco años.

Ya entonces Caballero explicó que con esta licitación tenían un doble objetivo: por un lado, pasar de un convenio a un contrato y, por otro lado, conseguir la gestión integral, con un mismo gestor para Benimàmet, para Nazaret y también para la esterilización de felinos.

De hecho, en este último caso, que en junio ya avanzó que el centro de esterilización de colonias felinas se instalará en la antigua Torreta de Estibadores o antigua estación sanitaria de la plaza de Zaragoza, donde el anterior gobierno quería instalar un laboratorio de insectos.

Requisitos

Entre los requisitos se exigen titulaciones para los puestos (como el de licenciado o graduado en Veterinaria y con formación de Postgrado en Gestión Veterinaria de Centros de Protección Animal y Residencias, en el caso del director del centro), una memoria técnica para garantizar la calidad del servicio; tener un segundo núcleo zoológico autorizado propio o contratado «con el fin de que acoja determinado número de perros, ante posibles circunstancias que se estima especialmente beneficiosa para la buena gestión del servicio».

En el caso de los gatos, se valora el compromiso de superar las esterilizaciones de gatos comunitarios exigidos en el pliego. «El objetivo inicial será la esterilización de al menos 2.000 gatos comunitarios anuales».

Cabe destacar que actualmente se atiende a unos 94 perros y 202 gatos, además de los 104 canes y 69 felinos que atienden los voluntarios en la acogida al tratarse de animales que se extraviaron durante la dana.