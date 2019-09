La Policía Local de Valencia comenzará a multar el lunes a los usuarios de patinetes eléctricos Un usuario de patinete eléctrico por la plaza del Ayuntamiento. / Irene Marsilla La concejalía de Movilidad reconoce que no tiene manera de comprobar a qué velocidad circulan los vehículos de movilidad personal ÁLEX SERRANO Viernes, 20 septiembre 2019, 12:09

«No tenemos previsto comprar radares móviles«. Con esta frase, el concejal de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de Valencia, Aarón Cano, ha dado carpetazo esta mañana a uno de los aspectos más complicados de gestionar en la nueva ordenanza de movilidad: la velocidad a la que circulan los patinetes. Es la piedra angular sobre la que orbitan las sanciones a los vehículos de movilidad personal, que comenzarán el próximo lunes. El edil, que ha presentado junto a su homólogo de Movilidad, Giuseppe Grezzi, una guía con las líneas maestras del texto, ha explicado que se multará «a los patinetes que circulen de forma peligrosa», pero ha admitido que los agentes no tendrán manera de comprobar a qué velocidad lo hacen. «Además, si multamos la circulación temeraria abrimos la puerta a que más agentes puedan sancionar, no sólo quienes lleven radares portátiles», ha explicado. Cano, además, ha descartado un despliegue especial de agentes en las calles «porque no es necesario».

El concejal ha reconocido que la ciudad no tiene «un gran problema» con los patinetes eléctricos, pero ha explicado que sí se generan «desajustes», lo que ha obligado a los agentes a informar a unas 3.000 personas desde la aprobación de la ordenanza para que conozcan el texto. Cano ha señalado que los radares móviles, que permitirían comprobar que los patinetes no circulan a más de los 20 ó 25 kilómetros por hora que prevé la ordenanza para la mayoría de viales, tienen que estar homologados, lo que redunda en un proceso «costoso, no sólo económicamente hablando». Por eso, la Policía Local ha decidido «sancionar la conducción peligrosa, que va a ir aparejada al exceso de velocidad«. Eso sí, ha señalado que si es necesaria la adquisición de radares móviles se estudiará, pero cree que con sancionar conductas peligrosas, »evitaremos la mayoría de los comportamientos incorrectos«.

Cano ha desvelado también que se va a crear una comisión técnica entre su departamento y el de movilidad «que llegará a acuerdos con viabilidad jurídica». «No es un sitio para dirimir nuestras diferencias, aunque no es malo que las haya«, ha recordado el edil, que ha señalado que en este foro participarán también otras concejalías, como Cultura Festiva o Espacio Público, cuando sea necesario para mejorar la movilidad y la seguridad en toda la ciudad en épocas como Fallas. Ambos departamentos chocaron en varias ocasiones el pasado mandato y determinados cambios en la planta vial, como la modificación del acceso a Ruzafa desde las grandes vías, se ha realizado sin informes de la Policía, que no son obligatorios, y han exigido un despliegue especial de los agentes para evitar problemas en el tráfico.