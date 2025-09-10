Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los ciclistas de La Vuelta se plantan: pararán si vuelven a ocurrir incidentes graves
Formación policial sobre prevenciones ante emergencias y desastres naturales. Ayto. Valencia

La Policía Local de Valencia formará a los escolares sobre emergencias

En las aulas se incorporarán módulos específicos sobre prevención y actuación frente a desastres naturales, en particular las inundaciones, con materiales didácticos cercanos, ejercicios prácticos y dinámicas participativas

L. S.

Valencia

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:03

El gobierno de María José Catalá suma nuevas medidas para convertir a Valencia en una ciudad más preparada ante emergencias. De hecho, anuncian que la ... Policía Local de Valencia impartirá formación de prevención de emergencias en los colegios de la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ordenan la detención de un mecánico por violar a una clienta en su taller de Valencia
  2. 2 Un vecino reduce y desarma a un hombre que atacó con un machete a su mujer en Benicalap
  3. 3 Dos atracadores disfrazados de basureros roban más de 200.000 euros en un banco en Valencia
  4. 4 Aemet anuncia el último coletazo de lluvias en la Comunitat antes de un cambio radical del tiempo
  5. 5 Abren un expediente a los policías que no intervinieron ante la agresión de un guardia civil a una joven en Oliva
  6. 6 La espectacular fiesta en la villa de Josita Boluda en Benicàssim
  7. 7 La actriz Úrsula Corberó, embarazada de su primer hijo con Chino Darín
  8. 8

    Las carencias del SAIH en este temporal: marca alerta roja en el Poyo cuando el cauce está vacío
  9. 9

    El despecho de las ex destapa la corrupción
  10. 10

    LaLiga incumple su reglamento para favorecer al Barça y accede a que juegue ante el Valencia en el Johan Cruyff

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La Policía Local de Valencia formará a los escolares sobre emergencias

La Policía Local de Valencia formará a los escolares sobre emergencias