La Policía Local de Valencia formará a los escolares sobre emergencias

El gobierno de María José Catalá suma nuevas medidas para convertir a Valencia en una ciudad más preparada ante emergencias. De hecho, anuncian que la ... Policía Local de Valencia impartirá formación de prevención de emergencias en los colegios de la ciudad.

El objetivo es que toda la población sepa reaccionar ante situaciones de emergencia, tal como ha asegurado el concejal del Área de Seguridad y Movilidad, Jesús Carbonell, en la inauguración de las jornadas celebradas hoy en Central de la Policía Local para acercar el Plan 'València + Segura' a los agentes de barrio.

El concejal ha explicado que esta sesión formativa, impartida por la profesora de la Facultad de Economía de la Universitat de València (UV) Manuela Pardo del Val, «permitirá a la Policía adaptar y modernizar la formación que, desde hace años, imparte en los colegios».

«El cambio climático ha acentuado la necesidad de este tipo de formación. Lo hemos visto recientemente con la dana o con el apagón, y nuestro compromiso con la ciudad de Valencia no se limita únicamente a garantizar la seguridad en las calles, sino también a preparar a nuestra población para que pueda actuar con eficacia y responsabilidad ante situaciones de riesgo», ha explicado Jesús Carbonell.

«Hasta ahora, la Policía trataba de transmitir a los escolares consejos de seguridad, convivencia y civismo, pero con esta formación, dará un giro de 180 grados, e incorporará módulos específicos sobre prevención y actuación frente a emergencias naturales, en particular las inundaciones, con materiales didácticos cercanos, ejercicios prácticos y dinámicas participativas», ha aclarado Carbonell.

El concejal ha indicado que será «la UV la que liderará la formación de agentes para que ellos sean la correa de transmisión en la formación en los Centros educativos que soliciten la misma para completar el programa 'Ayudar a Prevenir', que el curso pasado llegó a más de 70.000 escolares y miembros de asociaciones vecinales de la ciudad.

Por su parte, el jefe de la Policía Local, Ángel Albendín, ha manifestado que «hay que adaptarse a esta nueva realidad climática. No basta con tener recursos técnicos o equipos de emergencia, necesitamos también una ciudadanía formada y preparada para reaccionar de manera adecuada, rápida y segura. Cada vecino y cada vecina deben ser capaces de reconocer los peligros, aplicar protocolos y colaborar con las autoridades cuando la situación lo requiera», ha añadido.

Cabe destacar que la formación que imparte la UV se adapta a los diferentes niveles educativos. En todas las sesiones se tratan diferentes aspectos como la Identificación de riesgos y señales de alerta; la creación de planes familiares o escolares de autoprotección; recomendaciones para actuar antes, durante y después de una emergencia y actividades prácticas.

El concejal de Bmberos, Juan Carlos Caballero, en el curso formativo en la pedanía de La Torre. Ayto. Valencia

Cane recordar que estas mismas charlas formativas se están impartiendo ya en las pedanías afectadas por la dana, tanto en La Torre, como en Horno de Alcedo y Catsellar-l'Oliveral y también se acercarán a los vecinos de 25 barrios de la ciudad.

Los servicios municipales ya han cerrado acciones formativas y sesiones divulgativas para septiembre y octubre, en cerca de 50 centros educativos y más de 60 entidades sociales de Valencia. Hay un total de 115 solicitudes.

Como ya indicó Catalá, aunque las charlas abordarán todas las alertas meteorológicas y cómo actuar en cada una de ellas, por el periodo en el que nos encontramos, al final del verano y ante la posible llegada de fenómenos como la gota fría o las danas, la formación se centrará en saber actuar y protegerse en casos de intensas lluvias».