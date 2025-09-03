Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Equipaciones de equipos de fútbol falsas decomisadas por la Policía Local de Valencia. PLV

La Policía Local de Valencia decomisa 800 camisetas de fútbol falsificadas

Agentes de la comisaría de Ciutat Vella interceptan la mercancía y cierran puestos de venta ambulantes ilegales en el centro de la ciudad

S. V.

Valencia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:54

La Policía local de Valencia ha celebrado de manera particular el cierre del mercado de fichajes estival en los clubes de fútbol tras requisar 800 camisetas falsificadas de los grandes equipos y jugadores del deporte rey en pleno centro de la ciudad.

«Ya se ha cerrado el mercado de fichajes en la Liga. Desde PLV hemos 'cerrado' puestos de venta ambulantes ilegales y decomisado cerca de 800 camisetas de fútbol falsificadas que se vendían por la zona centro de la ciudad», se ha congratulado el cuerpo a través de su perfil oficial de la red social X (antes Twitter).

Agentes de la comisaría de Ciutat Vella han sido los encargados de llevar a cabo esta operación contra la venta ilegal de equipaciones deportivas en la capital del Turia.

